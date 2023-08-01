الاستثمار المؤسسي في الأسهم يتجاوز 7 مليارات خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 7.2 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 187.47 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 180.28 مليار درهم.

وتفصيلاً، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 6.02 مليارات درهم كمحصلة شراء في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 160.97 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 154.94 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.15 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بعد تحقيق مشتريات بقيمة 26.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 25.3 مليار درهم.

وتوزع صافي الشراء المؤسسي في سوق دبي خلال الأشهر السبعة الأولى بواقع 384.6 مليون درهم صافي بيعي للمصارف بعد تحقيق مشتريات بنحو 1.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.8 مليار درهم، فيما بلغ صافي شراء الشركات نحو 1.96 مليار درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 24.6 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 22.6 مليار درهم، بينما حققت المؤسسات صافي بيعي بنحو 426.4 مليون درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 521.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 948.17 مليون درهم.

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