مبيعات عقارات دبي في يوليو الأكبر تاريخياً بـ 37.5 ملياراً

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجل القطاع العقاري خلال شهر يوليو أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك خلال الشهر 11103 صفقات بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 37.5 مليار درهم، ويأتي ذلك بدفع من مبيعات الأراضي خلال الشهر، والتي سجلت أكبر قيمة شهرية لها في تاريخ القطاع ووصلت إلى 18.5 مليار درهم، فيما سجل شهر يوليو 952 صفقة بيع لمباني بقيمة 2.7 مليار درهم و8075 صفقة بيع لوحدات سكنية وتجارية وفندقية بقيمة 16.3 مليار درهم. فيما بلغت الرهون العقارية خلال الشهر 8.9 مليارات درهم، إلى جانب هبات بقيمة 3 مليارات درهم.

كما شهد يوليو تسجيل أكبر مبيعات شهرية لـ«العقارات الجاهزة»، والتي بلغت 25.3 مليار درهم قيمة 5898 صفقة مقارنة بـ 12.3 مليار درهم قيمة 5205 صفقات بيع على «الخريطة».

وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي خلال يوليو 49.6 مليار درهم بنمو 15.8% مقارنة التصرفات المسجلة في شهر يونيو التي بلغت 42.8 مليار درهم، وبذلك تصل قيمة التصرفات العقارية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال سبعة أشهر من العام الجاري إلى 304.4 مليارات درهم.

7 أشهر

وخلال 7 أشهر من العام الجاري، بلغت مبيعات القطاع العقاري في دبي 217 مليار درهم قيمة 72121 صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية المسجلة خلال هذه الفترة إلى 70.7 مليار درهم، كما تم تسجيل هبات بقيمة 16.6 مليار درهم.

وشملت المبيعات المسجلة في دبي خلال 7 أشهر 6548 صفقة بيع لمبانٍ بقيمة 18.1 مليار درهم، إلى جانب 9608 صفقات بيع لأراض بقيمة 86.9 مليار درهم، بالإضافة إلى 111.9 مليار درهم قيمة 55965 صفقة بيع لوحدات سكنية وتجارية وفندقية. ومن حيث المناطق التي سجلت أكبر قيمة للمبيعات العقارية خلال سبعة أشهر من 2023، حلت نخلة جميرا أولاً بـ 16.1 مليار درهم قيمة 1633 صفقة بيع، تلتها منطقة دبي كريك هاربر بـ 11.7 مليار درهم قيمة 3555 صفقة بيع، وحلت منطقة الخليج التجاري ثالثاً بـ 11.6 مليار درهم قيمة 5219 صفقة بيع، وجاءت منطقة برج خليفة رابعاً بـ 11.3 مليار درهم قيمة 2783 صفقة بيع، فيما جاءت منطقة مرسى دبي خامساً بـ 9.5 مليارات درهم قيمة 1539 صفقة بيع.

التصرفات اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك أمس أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 581 مبايعة، بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي، بقيمة 499.41 مليون درهم، و512 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 940.74 مليون درهم.

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