إنجاز 9 مشاريع عقارية في دبي بـ 4 مليارات في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

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شهدت إمارة دبي إنجاز 9 مشاريع عقارية بقيمة 4.06 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد المشاريع العقارية قيد الإنجاز إلى 392 مشروعاً، حسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتؤكد الإمارة بذلك ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري، وجاهزية القطاع واستدامته، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأظهرت البيانات أنّ عدد الوحدات العقارية المسجلة خلال ذات الفترة وصلت إلى 42583 وحدة عقارية، فيما بلغ عدد الوحدات المباعة 47187 وحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى 96 مليار درهم، في حين وصل عدد الفلل المباعة إلى 5546 فيلا بقيمة 15 مليار درهم.

وتشكّل البيانات المذكورة مؤشراً كبيراً على الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي بين أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على حدّ سواء. وتُظهر البيانات أنّ عدد المطوّرين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوّراً عقاريّاً.

من جهة أخرى، حظيت حركة الإيجارات في الإمارة كذلك بأداء قوي خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في النصف الأول 355,515 عقداً، منها 166,368 عقداً جديداً، و189,147 عقداً مجدّداً، ليواصل بذلك قطاع الإيجارات في الإمارة مرونته واستدامته بفضل الخدمات السلسة والاستباقية، والبنية التحتية المتطورة والداعمة.

وأصدرت أراضي دبي 4,416 رخصة عقارية خلال النصف الأول من العام 2023، الأمر الذي يؤشر على حجم الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين العقاريين للحصول على الرخص العقارية في مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع، بالتزامن مع جهود الدائرة لتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية استباقية سلسة.

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