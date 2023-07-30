«كامكو إنفست»: دبي منفردة تعزز نمو المعاملات العقارية الخليجية 9.9 %

المصدر: دبي - البيان

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أكدت تقرير «كامكو إنفست» حول أداء القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو 2023 أن دبي منفردة عززت نمو قيمة المعاملات العقارية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2023 والذي بلغ نسبة 9.9 %.



وقال التقرير: وصلت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 90.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 9.9 % على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة.



وتابع: استحوذت الصفقات العقارية في دبي على نسبة 54 % من القيمة الإجمالية لصفقات المنطقة ككل وتمكنت من تعويض التراجع الذي سجلته عدد من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 % تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن "دي إكس بي انتراكت"، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الأخر.



إلا ان عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 286,610 صفقة، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 % التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 20.1 % على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار.

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