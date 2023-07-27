21.8 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية بنمو 26.2 % في 6 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 26.2 % خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لـ«البيان» استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى أمس، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 وصلت إلى 21.85 مليار درهم مقابل نحو 17.3 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 4.5 مليارات درهم. وبلغت أرباح 3 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 7.85 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 56.7 % مقابل 5.01 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2022، ووصلت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلي 14.05 مليار درهم بزيادة بمقدار 14.2% مقارنة بنحو 12.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» علي النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 8.15 مليارات درهم ، بارتفاع نسبته 1.4 %، وجاء بنك «أبوظبي التجاري» في المرتبة الثانية مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 3.8 مليارات درهم بارتفاع 24.6 %، وحل «المشرق» ثالثاً بعد تحقيقه 150 % نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، وسجل «دبي الإسلامي»، صافي أرباح بقيمة 3.11 مليارات درهم بنمو 15 %، وصعدت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» إلى 1.22 مليار درهم مرتفعة بنسبة 41.4 %، وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أفضل نتائج نصفية له، حيث بلغت الأرباح الصافية 900.8 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح الشارقة الإسلامي 36.7 % إلى 494.6 مليون درهم، ونمت الأرباح الصافية لـ«الفجيرة الوطني» بنسبة 120.7 % لتصل إلى 332.1 مليون درهم، وزادت أرباح «بنك أم القيوين الوطني» إلى 255.12 مليون درهم، بنمو بنسبة 54.3 %، فيما نجح البنك العربي المتحد في تحقيق 120.5 مليون درهم صافي، بنمو 44.7 %.

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