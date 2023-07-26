أرباح «المشرق» تقفز 150% في النصف الأول إلى 3.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المشرق عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2023 محققاً قيمة ممتازة لمساهميه، مع عائد سنوي على حقوق المساهمين يزيد على 30% كما هو موضح أدناه.

وقفزت أرباح البنك في النصف الأول 150% لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليارات درهم، بزيادة 88% على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة 60%.

وجاء ارتفاع الدخل التشغيلي بشكل أساسي على خلفية نمو صافي الدخل من الفوائد بشكل كبير بنسبة 96.3% نتيجة لنمو محفظة القروض وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة، بينما بلغ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي 29.5%.

وبلغت نسبة نمو الدخل إلى نسبة نمو المصروفات معدلاً إيجابياً عند 43.2%، مما أدى إلى تحسن كبير في الكفاءة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.3% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 38.7% في النصف الأول من عام 2022.

وتراجعت تكلفة الائتمان بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 54 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023. وقد أتاح هذا الأمر، إلى جانب النمو القوي في الدخل التشغيلي للمشرق تحقيق صافي أرباح قوي قدره 3.5 مليارات درهم إماراتي في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 150%.

وسجل البنك زيادة ملحوظة في العائد السنوي على حقوق المساهمين لتصل إلى 30.2% (بارتفاعٍ كبير من 13.9% في النصف الأول من عام 2022) مما يدل على القيمة الممتازة التي حققها البنك للمساهمين،

وتم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 54 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول وتسجيل عمليات استرداد أعلى، لتمثل الآن 0.1% فقط من إجمالي القروض

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.7% في نهاية يونيو 2023 (2.2% في ديسمبر 2022)، وهي من أدنى المعدلات في السوق

وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.4 مليارات درهم، وتحسنت تغطية القروض المتعثرة بنسبة 237.6% في 30 يونيو 2023 (190.8% في ديسمبر 2022).

وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة البنك: حقق المشرق نمواً كبيراً في صافي أرباحه بلغت نسبته 150% ليصل إلى 3.5 مليارات درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2023، ما يمثل شهادة حقيقية على نجاحنا في تنفيذ رؤيتنا بشكل استراتيجي وفعال.

ومع استمرارنا في تأكيد جدارتنا وتميزنا، فإننا نفخر بتوفير قيمة كبيرة لمساهمينا، وهو ما يظهر جلياً في حجم العائد السنوي على حقوق المساهمين، والذي يتجاوز 30%. ويعكس هذا الأداء القوي مرونة وحيوية النظام المصرفي الإماراتي ورأس المال الوقائي المعزز

الذي يتمتع به. وقد مكنتنا نقاط القوة التأسيسية هذه من التعامل بنجاح مع التعقيدات العديدة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، وتكييف استراتيجياتنا بسلاسة.

وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: عند تقييم الأداء القوي للمشرق في النصف الأول من عام 2023، نرى بكل وضوح أن مبادراتنا الاستراتيجية قد مثلت جزءاً مهماً في مسيرتنا لتحقيق هذا النجاح الكبير. وتبدو قوة النهج الذي يتبعه البنك واضحة، مع تحقيقه زيادة استثنائية في الأرباح التشغيلية، والتي نمت بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليارات درهم إماراتي، علاوة على الانخفاض الملحوظ في نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.3%.

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