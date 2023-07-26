أرباح «الفجيرة الوطني» ترتفع 120% وتتجاوز 332 مليون درهم

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجل البنك نمواً بنسبة 120.7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافي ربح قدره 332.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 150.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2023، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 180.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع بلغ 99.8٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 785.3 مليون درهم لفترة الستة أشهر، وبارتفاع كبير قدره 28.9٪ مقارنة بمبلغ 609.1 ملايين درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.7٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، مرتفعاً بنسبة 29.6٪ مقارنة بمبلغ 858.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022 مما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة والزخم الجيد الذي نتمتع به في أعمالنا وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة لدينا. حققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 25.4٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبارتفاع قدره 0.9٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 58.6٪ لتصل 825.1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 520.1 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 49.5٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبزيادة قدرها 4.2٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.9 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبارتفاع بنسبة 2.4٪ عن 30 يونيو 2022.

وانخفضت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 2.4٪ لتصل 34.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 9.6٪ عن 30 يونيو 2022. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 41.6٪ من إجمالي ودائع العملاء، مما خفف من تأثير زيادة أسعار الفائدة لمنتجات محددة الأجل على تكاليف الودائع.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.5٪ ليصل 47.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022، وبارتفاع بنسبة 9.5٪ عن 30 يونيو 2022.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: إن النتائج القوية لبنك الفجيرة الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي تؤكد على أن استراتيجيات وأولويات الأعمال التشغيلية لدينا تمضي قدماً على الدرب الصحيح، ما يكفل عودتنا للنمو المستدام طويل المدى. ومن المبشر أن نرى البنك يواصل نهجه الاستباقي ومرونته في الأعمال الأساسية في ظل بيئة تسودها التحديات وعدم اليقين، ما أفضى إلى تحسن أداء الأعمال وجودة الموجودات لدينا، الأمر الذي يبشر بتحقيق نتائج أفضل خلال الربعين اللاحقين من عام 2023 وما بعده.

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