«يوروموني»: «دي بي ورلد» تناول ثُمن تجارة العالم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أفادت مجلة «يوروموني» البريطانية بأن مجموعة «دي بي ورلد» تستأثر وحدها بمناولة نحو ثُمن تجارة العالم. وذكرت المجلة أن «دي بي ورلد» استطاعت أن تطور نفسها وتحقق نمواً هائلاً لتتحول من مُشغل محلي للموانئ إلى مزود عالمي للخدمات اللوجستية لديه عمليات في 75 دولة حول العالم، فيما يتجاوز العدد الإجمالي لموظفيها 100.000 موظف.

ونشرت المجلة الشهرية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية مقابلة مع سينان أوزكان، الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي ورلد تريد فاينينس»، والتي تُعد بمثابة المنصة المختصة بالتمويل التجاري ضمن «دي بي ورلد»، والتي أسستها المجموعة منذ نحو ثلاث سنوات بُغية تحسين مستوى الشركات الصغيرة إلى رؤوس أموال العالم، ذلك أن نصيب هذه الشركات من الإقراض المتاح في النظام البيئي المالي العالمي التقليدي لا يتجاوز 10 فقط، وهي نسبة ضئيلة.

وقال أوزكان: «تؤدي الفجوة القائمة حالياً في حركة التمويل التجاري على مستوى العالم إلى الحد من نمو التجارة العالمية، وهذا هو تحديداً السبب في قيام «دي بي ورلد» بتدشين منصتها للتمويل التجاري «دي بي ورلد تريد فاينينس»، حيث هدفت من تأسيسها إلى تسهيل الاتصال بين الشركات الصغيرة من ناحية والمؤسسات المالية والجهات المُقرضة من جهة أخرى، وأيضاً لتطوير أدوات من شأنها التخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن عدم توفير مصادر كافية لتمويل الشركات الصغيرة».

وأضاف أوزكان: «كما تهدف المنصة أيضاً إلى تمكين التجارة والتجار من خلال منحهم القدرة على المزيد من التحكم في مواردهم المالية. ولهذا الغرض، أمضت المنصة نحو عام ونصف في تطوير أدوات لمساعدة الشركات الصغيرة في إدارة القروض وفي رصد مخاطر نقص التمويل التي يمكن أن تتعرض لها».

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