سفير الإمارات يتفقد مرافق «دي بي ورلد» بميناء كاياو في البيرو

المصدر: (ليما - وام)

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قام محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البيرو بزيارة إلى مرافق شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في ميناء كاياو، التقى خلالها باؤولا لازارتي، وزيرة النقل والمواصلات البيروفية.

وتفقد الشامسي مع الوزيرة أعمال التوسعة للرصيف الجنوبي لميناء كاياو، والمحطة الشمالية متعددة الأغراض لزيادة مساحة الشحن، ودعم الخدمات اللوجستية.

وتطرق على هامش الزيارة إلى أهمية تنفيذ شركة موانئ دبي العالمية مشروع التوسعة الكبير للرصيف الجنوبي لميناء كاياو في البيرو، ما سيعود بالفائدة على اقتصاد بيرو، ودعم تجارتها الخارجية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ومتابعة مشاريع استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في البيرو.

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