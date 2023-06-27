«إف دي آي انتليجنس»: «دي بي ورلد» تُبقي لندن على خريطة تجارة الحاويات

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «إف دي آي انتليجنس» أن مجموعة «دي بي ورلد» لها الفضل في الإبقاء على لندن محتفظة بمكانتها على الخريطة العالمية لتجارة الحاويات، وذلك بفضل استثماراتها المتوسعة في ميناء «لندن غيتواي».

وأوضحت المجلة البريطانية في تقرير بعنوان («دي بي ورلد» تُبقي لندن على خارطة تجارة الحاويات)، بمناسبة مرور عقد كامل على بدء تشغيل ميناء «لندن غيتواي» تحت مظلة «دي بي ورلد».

وأفاد التقرير بأن «دي بي ورلد» استحوذت على «لندن غيتواي» عام 2005، بعد شرائها من الشركة البريطانية العملاقة المعروفة اختصاراً باسم «بي أند أو»، وأن المجموعة استخدمت الطمي والطين المتخلفَين عن أعمال الحفر في إنشاء رصيف للميناء بطول 2.7 كيلومتر يضم الآن 3 مراسي قادرة على استيعاب حاويات بضائع يبلغ حجمها الإجمالي 2.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً سنوياً.

وأضاف التقرير أن «دي بي ورلد» ضخت استثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني في تطوير الميناء الجديد، ثم ارتفع هذا الرقم حتى صار الآن ملياري جنيه إسترليني.

وأوضح أن ميناء «لندن غيتواي» الجديد أتاح للمملكة المتحدة بأكملها حيزاً كانت تحتاجه كثيراً لتلبية الطلب المتنامي على تجارة الحاويات في البحار العميقة.

واستشهد التقرير بأرقام رسمية صادرة عن كلٍ من الحكومة البريطانية و«دي بي ورلد»، والتي أفادت بأن ميناء «لندن غيتواي» الجديد قام في العام الماضي بمناولة ما يزيد على مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً لأول مرة منذ تجديده، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة، من حيث حجم الحاويات التي يناولها سنوياً.

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