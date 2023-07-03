توسع قوي لـ «دي بي ورلد» في شرق أفريقيا

المصدر: (دبي - البيان)

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طلبت كل من كينيا وتنزانيا مساعدة شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في إدارة سبعة أرصفة في ميناء دار السلام، فضلاً عن إدارة منطقة مومباسا الاقتصادية، وهي صفقات من شأنها أن تمنح «دي بي ورلد» تواجداً قوياً في شرق أفريقيا.

وفي تنزانيا يأمل المسؤولون في أن تساعد «دي بي ورلد» في مضاعفة عائداتها من المرفق إلى 11.2 مليار دولار على مدى العقد المقبل، ومضاعفة حركة الشحن إلى 47.57 مليون طن خلال 2023، وفقاً لما نشره موقع «ذا إيست أفريكان».

وفي كينيا، تحاول الحكومة البحث عن استثمارات لإدارة ميناء لامو الجديد «الخامل» إلى حد كبير. وقال وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الكيني موسي كوريا: بمجرد التوقيع على اتفاقية الامتياز، يمكن أن تُمنح «دي بي ورلد» موانئ مومباسا ولامو وكيسومو. وتخطط الحكومة الكينية لتخصيص أربعة أرصفة لـ «دي بي ورلد» التي ستحولها إلى محطات حديثة متعددة الأغراض قادرة على التعامل مع مليون حاوية.

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