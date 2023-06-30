دبي مثال يحتذى للمدن في اعتماد الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «إنتر تيلز» الهندي أن اعتماد دبي الاستباقي للذكاء الاصطناعي يشكل مثالاً يحتذى لمدن أخرى في جميع أنحاء العالم، عبر إطلاقها مبادرات نوعية في التقدم التكنولوجي، والنظام البيئي الرقمي.

وقال الموقع في تقرير: «تحتل دبي موقع الصدارة في ثورة الذكاء الاصطناعي، إذ تستفيد الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة على حد سواء من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعزز الابتكار والنمو في مختلف الصناعات، حيث يعمل على تغيير مشهد المدينة الذكية في دبي، وتشكيل صناعة الترفيه، وتعزيز التجربة الحضرية الشاملة، عبر المحتوى المخصص والإبداع المدفوع بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المحسّنة».

وأضاف الموقع: تحتضن دبي، المعروفة بروحها الابتكارية والتزامها بالتقدم التكنولوجي، القوة التي ستغير قواعد الذكاء الاصطناعي في رحلتها نحو أن تصبح مدينة ذكية في الترفيه، بحسب ما أشار موقع «إنتر تيلز». ووصف الموقع نهج دبي في استخدام الذكاء الاصطناعي بنهج التفكير المستقبلي الذي سيحدث ثورة في صناعة الترفيه.

في السياق ذاته، أكد موقع «كومبيوتر ويكلي» البريطاني، المتخصص في التقنيات الرقمية، أن دبي تجتذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والثروة الرقمية تدعم توجهات الإمارة. وأشار الموقع إلى أن استراتيجية دبي الذكية لإنترنت الأشياء تمثل رسالة واضحة لجميع دول العالم بأن الإمارة جادة بشأن التكنولوجيا، وتحديداً نظام إنترنت الأشياء، الأكثر تقدّماً في العالم، وتتمثل الخطة في حماية الثروة الرقمية في دبي ودعم التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية، لتصبح حكومة بلا أوراق بنسبة 100%.

بدوره، أكد موقع «أنواك ميديا» «AnaUaKMedia» الأفريقي أن الشركات في دبي تحصد فوائد كبيرة من الرقمنة. وقال الموقع إن الإنترنت لعب دوراً هائلاً في تحول دبي نحو التكنولوجيا خلال العقود القليلة الماضية، حيث أسهم في إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات بالإمارة.

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