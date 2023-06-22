موقع أمريكي: دبي ضمن أفضل أماكن الاستثمار العقاري الفاخر عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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صنّف موقع «لوكسو» الأمريكي المتخصص في العقارات الفاخرة، دبي ضمن أفضل المدن على مستوى العالم في مجال الاستثمار العقاري الفاخر.

ويواصل سوق العقارات في دبي، تحطيم الأرقام غير المسبوقة، حيث تتهافت الطلبات الاستثنائية على السوق العقاري بالإمارة، بحسب ما نقل الموقع عن عبد الله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «درايفن بروبيرتيز»، الذي أشار إلى أن 2023، سيكون عاماً قياسياً آخر للسوق. وأوضح أن هذه الطفرة المذهلة في سوق عقارات دبي، ترجع إلى كل الأشياء الهائلة التي حدثت في الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبها، قالت إنجا بريكولسكا نائب الرئيس لتطوير الأعمال في «درايفن بروبيرتيز»، إن دبي شهدت خلال 2022، اهتماماً كبيراً من الأثرياء الروس الذين توافدوا على الإمارة. كما توقعت أن يشق الصينيون كذلك طريقهم إلى دبي، ما يزيد معدّلات الطلب على العقارات فيها.

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