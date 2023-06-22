«لوكسو»: دبي من أفضل مدن العالم للاستثمار العقاري

المصدر: دبي ـ البيان

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صنّف موقع «لوكسو» الأمريكي المتخصص في العقارات الفاخرة، دبي واحدة من بين أفضل المدن على مستوى العالم في مجال الاستثمار العقاري.

وفي حوار عبد الله العجاجي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Driven Properties، أوضح أنَّ سوق العقارات في دبي يواصل تحطيم الأرقام غير المسبوقة، حيث تتهافت الطلبات الاستثنائية على السوق العقاري بالإمارة، مشيراً إلى أنَّ 2023 سيكون عاماً قياسياً آخر للسوق.

ويصف العجاجي المشهد في سوق العقارات بدبي: «هناك شعور بعدم كفاية الكلمات التي يمكنها أن تصف ما حدث في سوق العقارات بالإمارة»، مضيفاً: «هذا نتيجة لكل الأشياء الهائلة التي حدثت في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، مما يؤكد مرة أخرى أننا محظوظون بما يكفي للعيش في واحدة من أعظم الأماكن على وجه الأرض».

ويفسّر مؤسس شركة «درايفن بروبيرتيز» تصريحاته بالقول: «قرر الأفراد والعائلات الأثرياء في جميع أنحاء العالم، ومعظمهم من أوروبا، زيارة دبي لأول مرة، لأنها كانت واحدة من الأماكن القليلة جداً التي كانت مفتوحة للسياحة أثناء جائحة كورونا .

ويستطرد: «كل ذلك ـ إلى جانب إكسبو 2020 دبي، وإصلاحات الهجرة التنافسية بشكل خيالي، وخطط التأشيرات الذهبية ـ وضع دبي على خريطة العالم وعزز مكانتها بين أقرانها العالميين».

يضيف: «في ذلك الوقت كان البلدان المتنافسة في آسيا تواجه تحديّات صعبة؛ تقلصت تنافسية هونغ كونغ بعد تعزيز الصين سيطرتها على المنطقة الإدارية الخاصة، مما عزز هذا من مكانة دبي كمركز تجاري وسياحي ومالي، واستحوذت على حصة سوقية كبيرة».

ويضيف: تم إغلاق حدود سنغافورة لفترة طويلة جداً ـ مما يعزز الميزة التنافسية لدبي، ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت مستويات السيولة إلى مستويات عالية جديدة في الربع الثالث 2022، في دبي، حيث كان الروس من بين أفضل المشترين الأجانب في سوق العقارات في دبي».

اهتمام كبير

من جانبها تؤكّد إنجا بريكولسكا نائب الرئيس لتطوير الأعمال في درايفن بروبيرتيز، أنّه خلال 2022، شهدت الإمارة اهتماماً كبيراً من مستثمري رابطة الدول المستقلة وانتقال الأثرياء الروس إلى دبي. وتشير إلى أنَّ الحافز الرئيسي لمزيد من النموّ لسوق العقارات في الإمارة هي الصين، حيث تم إغلاق سوق العقارات الصينية لما يقرب من 3 سنوات. وتتوقع أن تشق مجموعة سكانية جديدة (في إشارة إلى الصينيين)، طريقها إلى دبي، مما يزيد معدّلات الطلب على العقارات.

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