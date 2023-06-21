دبي تسجل أعلى تركيز لشركات العقارات ذات العلامات التجارية في العالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" أن دبي تسجل أكبر تركيز لشركات إدارة وتطوير العقارات ذات العلامات التجارية في العالم.

وكشف استبيان عالمي أجرته الشركة أن 52 % من اثرياء العالم يرغبون بشراء عقارات سكنية ذات علامات تجارية في دبي.

ولفتت الشركة إلى أن مبيعات العقارات التي تحمل علامة تجارية في دبي بلغت 25.4 مليار درهم العام الماضي واستحوذت على 91.2 % من اجمالي مبيعات الشقق في الإمارة.

وقال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك أن دبي تسجل أكبر تركيز من شركات إدارة وتطوير العقارات ذات العلامات التجارية في العالم، ويرغب الأغنياء في اقتناء هذه الفئة من العقارات للتمتع بشكل فوري ومباشر بنمط الحياة العصري الذي تتمتع به الإمارة، كما ابدى 85 % من المشاركين في الاستبيان من اثرياء دول شرق آسيا رغبتهم بشكل كبير تجاه هذه العقارات في دبي وخاصة الأغنياء من سنغافورة و هونغ كونغ و الصين.

وحازت منطقة وسط مدينة دبي على 37 % من اختيارات المشاركين لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين المناطق المستهدفة للأثرياء في دبي، تلتها نخلة جميرا بـ 30 %، وتلتها بالترتيب كل من دبي هيلز استيت والخليج التجاري وتلال الإمارات، ودبي مارينا وقناة دبي المائية وجزيرة جميرا باي ومدينة محمد بن راشد وجزر العالم وتلال الغاف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز