بدء العد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي في 29 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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بدأ العد التنازلي على بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي 2023 التي تنطلق 29 الجاري وتستمر حتى 3 سبتمبر.

وستشهد الدورة 26 من «المفاجآت»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار 67 يوماً، تشمل باقة من الحفلات الموسيقية الممتعة، والفعاليات المميزة وغيرها من التجارب الرائعة في المدينة التي تنبض بالحياة في فصل الصيف، بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع المميزة التي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى في دبي.

وسيتم إطلاق العديد من السحوبات الكبيرة، وتتوفر الصفقات الرائعة، وتجارب تذوق المأكولات والمشروبات وأشهى الأطباق، إضافة إلى العروض الترويجية التي تتواصل على مدار الصيف، وكذلك تخفيضات الحجز المبكر، والأنشطة العائلية التي سيتم تنظيمها في الأماكن الشهيرة والأسواق ومراكز التسوق في المدينة، كما يمكن الاستفادة من عرض «للأطفال مجاناً» الذي يتيح للأطفال دخول العديد من الفنادق والوجهات السياحية بالمجان. وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

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