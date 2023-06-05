5 مليارات الاستثمار المؤسسي بالأسهم المحلية في 5 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 5 مليارات درهم خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 147.05 مليار درهم، مقابل مبيعات 142 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات وأفراد.

ففي سوق دبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 421.97 مليون درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 17.82 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 17.4 مليار درهم. أما في سوق أبوظبي فقد حققت المؤسسات صافي استثمار بقيمة 4.58 مليارات درهم كمحصلة شراء بعد تسجيل مشتريات بقيمة 129.24 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 124.65 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية والأجنبية.

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