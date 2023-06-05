5 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي بالأسهم في 5 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد لـ «البيان»، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 5 مليارات درهم، خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2023، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 147.05 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 142 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات، وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات وأفراد.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.58 مليارات درهم، كمحصلة شراء في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 129.24 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 124.65 مليار درهم. وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال فبراير الماضي، بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو100.07 مليون درهم في يناير، و1.02 مليار درهم في مارس، و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 421.97 مليون درهم في الـ 5 أشهر الأولى، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 17.82 مليار درهم، مقابل مبيعات 17.4 مليار درهم.

وتوزع صافي الشراء المؤسسي في سوق دبي خلال الخمسة أشهر الأولى، بواقع 400.3 مليون درهم صافي بيعي للمصارف، بعد تحقيق مشتريات بنحو 847.07 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.25 مليار درهم، فيما بلغ صافي شراء الشركات نحو 1.12 مليار درهم، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 16.58 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 15.44 مليار درهم، بينما حققت المؤسسات صافياً بيعياً بنحو 317.04 مليون درهم. وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر القادمة، لا سيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية، مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية.

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