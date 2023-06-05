فرص واعدة لتداول العقود المستقبلية في «دبي المالي»

المصدر: دبي - محمد عباس

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بدأ سوق دبي المالي، الاثنين الماضي، إدراج وتداول العقود المستقبلية على مؤشره العام (DFMGI)، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في السوق وأكثرها سيولة.

والعقود الآجلة هي عقود مشتقة تتيح للمستثمرين الاستفادة من رافعة مالية أعلى في السوق، والتحوط لمحافظهم المالية، والاستفادة من البيع على المكشوف، ومن انخفاض أسعار السوق.

ووفقاً لسوق دبي المالي، يمكن إدراج المستثمرين بتداول العقود الآجلة على مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة والسلع والأدوات المالية، في سبيل جني الأرباح من تقلبات الأسعار في السوق؛ حيث تتيح العقود الآجلة للسلع أمام المتداولين، المضاربة على الأسعار المستقبلية للسلع، بينما تمكنهم العقود المالية الآجلة من المضاربة على الأسعار المستقبلية للأصول المالية، مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية.

تمكين المؤسسات

وبحسب محللين ماليين لـ«البيان»، فإن إدراج وبدء تداول العقود الآجلة، على المؤشر العام لسوق دبي المالي، يمنح المستثمرين 7 فوائد رئيسة، أبرزها تنوع الفرص أمام المستثمرين، والتحوط للمحافظ المالية، وجني الأرباح من تقلبات الأسعار في السوق، إضافة إلى الاستفادة من البيع على المكشوف، ورصد لسلوكيات السهم المستقبلية، وتمكين المؤسسات من بناء أدوات مالية جديدة، التي ستدفعها للتنافس إقليمياً بين أسواق المال الأخرى، وأخيراً، زيادة سيولة السوق.

ويتيح تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى أحد أفضل المؤشرات أداء على مستوى العالم، والذي يضم أسهم الشركات الكبرى والأكثر سيولة في سوق دبي المالي؛ ومن ذلك «إمباور»، التي تم إدراجها بنجاح، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وسالك، وغيرها، إضافة إلى شركات كبرى رائدة إقليمياً مثل إعمار وأرامكس.

وسيوفر «سوق دبي» للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصاً قوية للتنويع والتحوط، كما يعزز مشاركة مزيد من المستثمرين المحترفين في السوق.

وفي العام الماضي سجل سوق دبي المالي نمواً قوياً في الأداء بنسبة 4.4 %، أتبعه بنمو قوي وصل إلى 6.14 % من بداية العام وحتى مايو الحالي، وتتابع العقود المستقبلية أداء السعر الأساسي للمؤشر العام في سوق دبي المالي. ويعمل المؤشر العام لسوق دبي المالي على رصد مجموعة من القطاعات الرئيسة، ومنها المالية والصناعة والعقارات والمرافق، وخدمات الاتصالات والنقل.

7 فوائد رئيسة

1 تنويع الفرص أمام المستثمرين

2 التحوط للمحافظ المالية

3 جني الأرباح من تقلبات الأسعار

4 الاستفادة من البيع على المكشوف

5 رصد لسلوكيات السهم المستقبلية

6 تمكين المؤسسات من بناء أدوات مالية جديدة

7 زيادة سيولة السوق

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