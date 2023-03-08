دبي الخيار الأول للشركات العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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يزداد الأثر الإيجابي للمزايا التنافسية التي توفرها دبي للشركات العالمية، في منح تلك الشركات فرصة مثالية للنجاح والتوسع، ما يدفع شركات أخرى لاختيار دبي مقراً لها، والاستفادة من تلك المزايا الفريدة لتكون دبي قاعدة عملياتها وتوسعاتها العالمية.

وكمثال على ذلك حققت شركة «جي أند تي إكسبرس» الصينية للخدمات والحلول اللوجستية، نمواً لافتاً في فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها بدبي في 2021، إذ نجحت بفضل دعم من غرفة دبي العالمية، في ترسيخ حضورها في المنطقة. ونجحت الشركة في توسيع نشاطها لتنمو من 5 موظفين يقومون بأعمالها في الإمارات إلى 750 موظفاً في 2023، لتدير حالياً أسطولاً من المركبات يصل إلى 500 مركبة، مع امتداد عملياتها في كافة أنحاء الإمارات وخارجها. وتمتلك الشركة مراكز فرز وتوزيع في دبي وأبوظبي والشارقة، ويتبعها مركز فرز رئيسي في مدينة دبي الصناعية بمساحة 7000 متر مربع، ومستودع في المنطقة الحرة بمطار دبي بمساحة 5000 متر مربع، ومستودع في دبي الجنوب بمساحة 3000 متر مربع.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة التي انطلقت لأول مرة في 2015 حالياً 20 مليار دولار، وتحتل المرتبة 16 عالمياً ضمن أكبر شركات «اليونيكورن» حول العالم، وهي الشركات الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، وتتواجد شبكة «جي أند تي إكسبريس» في 13 دولة حول العالم، في حين تغطي خدماتها اللوجستية السريعة العالمية حوالي 100 دولة ومنطقة.

وفي مثال آخر افتتحت شركة «يو.آي. باث» لأتمتة عمليات الروبوتات أول مقر لها بالمنطقة في دبي أمس، لتنضم إلى أبرز الشركات التقنية العالمية مستفيدة من البيئة الحاضنة للشركات التكنولوجية ورواد الأعمال في مجالات الأتمتة الذكية والتحول الرقمي، بما يعزز جهود تسريع تبني الاقتصاد الرقمي وتوسيع مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وناقشت الشركة في يوم العمل الأول دعم مشاريع التحول الرقمي وأتمتة الروبوتات لإثراء البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية في الإمارات، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي.

ومع تزايد نشاط الأعمال الرقمي في دبي، توقعت شركة هيز العالمية لخدمات التوظيف والعمل أن تسهم استراتيجية دبي للميتافيرس في تحفيز حركة التوظيف في قطاع التقنية العام الجاري. وقالت 55 % من الشركات العاملة في منطقة الخليج عن اختيار دبي للقيام بعمليات التوظيف. وسجل قطاع تقنية المعلومات أعلى مستوى في حركة التوظيف مقارنة بباقي القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، حيث زادت 77 % من شركات القطاع من عدد موظفيها 10 %.

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