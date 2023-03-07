افتتاح مقر "يو.آي. باث" لأتمتة عمليات الروبوتات في دبي

المصدر: وام

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افتتح معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، المقر الجديد والأول لشركة يو.آي. باث للشرق الأوسط وأفريقيا، شركة أتمتة عمليات الروبوتات في دولة الإمارات، بمدينة دبي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تمثل منصة رائدة تحتضن أبرز الشركات التقنية العالمية، ومركز جذب عالمياً يستقطب رواد التكنولوجيا والمبتكرين في المجالات الرقمية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ريادة الدولة في استقطاب الشركات والعقول يعكس رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتهيئة البيئة الحاضنة للشركات التكنولوجية ورواد الأعمال في مجالات الأتمتة الذكية والتحول الرقمي، بما يعزز جهود تسريع تبني الاقتصاد الرقمي وتوسيع مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات ترحب بجميع الشركات التكنولوجية من كافة دول العالم، وتسعى بالشراكة معها إلى تعزيز مسيرة الدولة نحو مستقبل قائم على تبني التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما يعزز رحلة التحول الرقمي، ويرتقي بمختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

حضر الافتتاح صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومديرو يو.آي. باث التنفيذيون، بمن فيهم دانيال داينز المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، وروبرت إنسلين الرئيس التنفيذي المشارك، وبريجيت ماكينيس داي رئيس الموارد البشرية عالميا، ومارك جيبس رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأشرف زرقاء نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكبار عملاء الشركة في المنطقة.

وعُقد خلال الافتتاح اجتماع مع مدراء الشركة التنفيذيين لمناقشة كيف يمكن للشركة دعم مشاريع التحول الرقمي ومشاريع أتمتة الربوتات لإثراء البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي، فيما نظم فريق الشركة جولة تعريفية لاستعراض مستجدات الشركة الرقمية، واستعرض مديروها التنفيذيون أهمية الأتمتة الذكية في تسريع الجهود في المجالات الرقمية، واحتضان المواهب لتنميتها وصقلها.

يذكر أن يو.آي. باث شركة البرمجيات العالمية المتخصصة في صناعة برامج أتمتة العمليات الروبوتية تأسست عام 2005 في بوخارست في رومانيا، على يد دانيال داينز.





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