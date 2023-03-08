55 % من الشركات بالمنطقة تختار دبي للتوظيف

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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توقعت شركة هيز العالمية المتخصصة في خدمات التوظيف والعمل أن تسهم استراتيجية دبي للميتافيرس في تحفيز حركة التوظيف في قطاع التقنية خلال العام الجاري، حيث أعربت 55 % من الشركات العاملة بمنطقة الخليج أنها تقوم بالتوظيف في دبي.

وتوقعت الشركة ضمن تقرير الرواتب في 2023 الذي أصدرته أمس أن تسهم استراتيجية دبي للميتافيرس الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس» في إحداث طفرة في حركة التوظيف خلال العام الجاري، حيث تشير 88 % من شركات التقنية المشاركة إلى أنها تخطط لتوظيف موظفين دائمين خلال العام الجاري.

700 شركة

ويضم تقرير الرواتب في 2023 استبياناً يشمل 700 شركة بالإضافة إلى 1400 من الموظفين والمرشحين للعمل في دول المنطقة.

وأوضح التقرير أن قطاع تقنية المعلومات سجل أعلى مستوى في حركة التوظيف مقارنة بباقي القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، حيث زادت 77 % من الشركات العاملة في القطاع من عدد موظفيها بنسبة 10 % بشكل عام. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر الذي يركز خاصة على مجالات البيانات والأمن السيبراني والحلول السحابية.

وحول المواقع التي توظف فيها الشركات حالياً، أعربت 55 % من الشركات أنها تقوم بالتوظيف في دبي، فيما تقوم 31 منها بالتوظيف في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما توظف 24 % من الشركات في أبوظبي.

ولفتت «هيز» إلى أن 74 % من الشركات المشاركة في استبيان دليل الرواتب 2023 تتوقع زيادة في رواتب موظفيها خلال العام الجاري، فيما تخطط 85 % من الشركات لتوظيف موظفين دائمين خلال العام الجاري، وأعربت 65 % من الشركات المشاركة في الاستبيان عن تفاؤلها بالآفاق الاقتصادية خلال العام الجاري، فيما أشارت 50 % من الشركات إلى أنها لا تقدم للموظفين خيارات العمل عن بعد أو العمل الهجين.

زيادة الرواتب

وأشار 50 % من الموظفين في الإمارات المشاركين في الاستبيان إلى أنهم تلقوا زيادة في الرواتب 2022 جاءت النسبة الأكبر منها بأقل من 5 %. وتوقع 75 % من الموظفين زيادة في الرواتب خلال 2023، فيما أعرب 53 % منهم عن تفاؤلهم بالآفاق الاقتصادية خلال العام الجاري، ويخطط 44 % لتغيير الشركات التي يعملون بها.

ولفت التقرير إلى أن دول الخليج نجحت في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، وشهدت دول المنطقة في 2021 استقراراً عاماً وعودة لثقة الأعمال مما أدى إلى ازدهار حركة التوظيف في 2022 التي سجلت أعلى مستوياتها في 3 سنوات، حيث أشارت 67 % من الشركات المشاركة في الاستبيان أنها زادت عدد موظفيها خلال العام الماضي مقارنة بـ40 % في 2021 و19 % في 2020.

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 نمواً قوياً في حركة التوظيف وارتفاعات في الرواتب.

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