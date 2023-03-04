عقارات دبي بأعلى عدد وقيمة معاملات في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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تواصل انتعاش السوق العقاري في دبي، وشهدت بداية 2023 انطلاقة قوية مسجلةً أعلى عدد وقيمة في المعاملات خلال 10 سنوات، مع توقعات إيجابية للقطاع في الإمارة كوجهة عقارية موثوق بها عالمياً.

وكشفت أحدث بيانات «بروبرتي فايندر» عن قفزة 43 % في تصرفات فبراير الماضي على أساس سنوي بعد تجاوز عدد صفقات البيع 9020 مقابل نحو 6310 في فبراير 2022.

ولفتت إلى نمو ملحوظ في قيمة المعاملات متجاوزة 26.7 مليار درهم بنمو أكثر من 65 % مقارنة بالشهر ذاته من 2022، كما شهدت قيمة المعاملات على العقارات الجاهزة زيادة 32 % على أساس سنوي، إلى 15.6 مليار درهم، مقابل 11.8 مليار في فبراير العام الماضي ليسجل فبراير أعلى معدل في حجم وقيمة المعاملات منذ عقد من الزمن.

وشهد فبراير 2023 أعلى أداء في معاملات بيع العقارات الجاهزة والمعاملات العقارية على الخريطة، واستحوذت معاملات البيع على الخريطة على 50 % من المبيعات و41 % من قيمة المعاملات وارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخريطة 77.8 % على أساس سنوي إلى 4,500 معاملة مقارنة بـ2,533 معاملة في فبراير 2022.

وسجلت معاملات بيع العقارات الجاهزة زيادة نحو 20 % على أساس سنوي وأكثر من 4500 معاملة ومن حيث القيمة، سجلت نمواً بنحو 32 % على أساس سنوي، إلى 15.6 مليار درهم، مقارنة بـ11.8 مليار درهم في فبراير من العام الماضي. وتعد هذه الأرقام الأعلى من حيث حجم وقيمة المعاملات العقارية على الخريطة لشهر فبراير خلال العقد الماضي، سواء على مستوى معاملات البيع للعقارات الجاهزة أو على الخريطة.

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