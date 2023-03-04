11.5 مليار درهم «التصرفات» في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 11.5 مليار درهم الأسبوع الماضي مع 2726 مبايعة بقيمة 8.13 مليارات درهم، منها 228 مبايعة للأراضي بقيمة 2.59 مليار درهم و2498 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.54 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 397 مليون درهم في الوصل تليها مبايعة بقيمة 168 مليون درهم في الخليج التجاري تليها مبايعة بـ 168 مليون درهم في الخليج التجاري.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 71 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وتلتها وادي الصفا 3 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 387 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 208 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 111 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في القصيص الأولى.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 303 مبايعات بقيمة 231 مليون درهم وتلتها وادي الصفا 5 بتسجيلها 288 مبايعة بقيمة 589 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 633 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.67 مليار درهم منها 72 رهن أراضي بقيمة 629.43 مليون درهم و369 رهن فلل وشقق بقيمة 2.04 مليار درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 807 ملايين درهم وأخرى في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 346 مليون درهم.

وتم تسجيل 230 هبة بقيمة 722.97 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 82 مليون درهم.

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