«بروبرتي فايندر»: ازدهار مطرد لعقارات دبي في فبراير

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، شركة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرقاماً مهمة حققتها سوق العقارات التي تشهد ازدهاراً مطرداً في دبي.

ووفقاً لهذه البيانات سجلت تصرفات فبراير زيادة بلغت 43 % على أساس سنوي، بعد تجاوز عدد صفقات البيع 9.020، مقارنة بـ 6.310 في فبراير 2022.

وسجلت قيمة المعاملات زيادة ملحوظة متجاوزة 26.7 مليار درهم، ومحققة ارتفاعاً بأكثر من 65 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وشهدت قيمة المعاملات على العقارات الجاهزة زيادة بنحو 32 % على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 15.6 مليار درهم، مقارنة بـ 11.8 مليار درهم في فبراير 2022، ليسجل شهر فبراير أعلى معدل في حجم وقيمة المعاملات منذ عقد من الزمن، وتعكس البيانات الحالية تطور تفضيلات كل من الملاك والمستأجرين.

ووفق الأرقام التي كشفتها بيانات «بروبرتي فايندر» فإن 59.4 % من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 40.5 % بالفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس). أما بالنسبة للإيجار، فقد أشارت بيانات البحث أن نحو 80 % من الباحثين عن الإيجار يبحثون عن استئجار شقق سكنية.

بينما يبحث 20 % منهم عن فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس). واستحوذت العقارات المفروشة على 65 % من طلب السوق، بينما تركز 33 % من الطلبات على الوحدات غير المفروشة.

وبالنسبة للمستأجرين الذين يبحثون عن فيلا أو منزل مستقل (تاون هاوس)، فإن نحو 55 % منهم يرغبون بوحدات غير مفروشة، بينما ترغب 44 % في استئجار فلل أو منازل مستقلة مفروشة.

وخلال فبراير الماضي، كشفت البيانات أن 41 % من المستأجرين يبحثون عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و33 % عن وحدات من غرفتي نوم و20 % عن استوديو. وبالنسبة للفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس)، يبحث 36.4 % من المستأجرين عن وحدات بغرفتي نوم، و31 % عن وحدات بثلاث غرف نوم.

وشهد فبراير، أعلى أداء في معاملات بيع العقارات الجاهزة والمعاملات العقارية على الخارطة.

واستحوذت معاملات البيع على الخارطة على 50 % من المبيعات، و41 % من قيمة المعاملات.

وارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخارطة 77.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 4500 معاملة مقارنة مع 2.533 معاملة فبراير 2022، ما انعكس إيجاباً على الزيادة في قيمة العقارات على الخارطة، التي سجلت زيادة كبيرة بلغت 154 % بقيمة 11 مليار درهم مقارنة مع 4.4 مليارات في فبراير 2022.

العقارات الجاهزة

من جهة أخرى، سجلت معاملات بيع العقارات الجاهزة زيادة 20 % على أساس سنوي وأكثر من 4500 معاملة. ومن حيث القيمة، سجلت معاملات العقارات الجاهزة زيادة 32 % لتصل إلى 15.6 مليارا، مقارنة مع 11.8 مليارا في فبراير 2022.

وتعد هذه الأرقام الأعلى من حيث حجم وقيمة المعاملات العقارية على الخارطة لشهر فبراير خلال عقد، سواء على مستوى معاملات البيع للعقارات الجاهزة أم على الخريطة.وواصل سوق العقارات في دبي الحفاظ على زخمه في معاملات البيع، حيث شهد الأداء المتسارع للسوق في فبراير، إضافة رقم قياسي جديد بعد أن سجل يناير الماضي؛ بنحو 9800 معاملة بيع، مصحوباً بنمو مستدام في القيمة السوقية.

واستناداً إلى بيانات «بروبرتي فايندر»، حافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة الأكثر بحثاً عن الشقق بفبراير، بما فيها دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية. بينما تركز الإقبال على دبي هيلز استيت، والمرابع العربية، ومدينة محمد بن راشد في الطلب على الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

وقال سكوت بوند، المدير العام لشركة بروبرتي فايندر في الإمارات: شهدت بداية 2023 انطلاقة قوية، مع استمرار الزخم سوق العقارات بدبي. ونحن متمسكون بنظرتنا الإيجابية لقطاع العقارات متعدد الأوجه في دبي، وبسوق دبي كوجهة عقارية موثوق بها.

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