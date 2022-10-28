9.1 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنمو %25 في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25 % إلى 9.1 مليارات درهم، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتناهز بذلك مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله.

وسجّل الربع الثالث للعام 2022 أرباحاً قوية واستثنائية بلغت 3.8 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 51 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما سجل الربع الثالث من هذا العام أداءً قياسياً آخر من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 31 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ونمت قروض الشركات الجديدة بواقع 24 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022، لتعكس بذلك التفاؤل المتزايد بانتعاش قطاع الأعمال وتحسن مزيج الودائع بشكل أكبر بفضل وفرة السيولة القوية في القطاع. ولا تزال جودة الائتمان ضمن الحدود السليمة، ما يعكس قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12 %. وأكد البنك أنه في وضع جيد جداً يمكننا من تسريع وتيرة الاستثمار في قدراتنا الدولية والرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. وتمكنت منصة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية الشاملة بنجاح من تقديم حل متكامل «شامل» للاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام الأخيرة.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: قفزت الأرباح البنك بنسبة 25% لتعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. ولعب البنك دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام في الدولة، مما مكّن العملاء الجدد والحاليين من الوصول إلى أسواق دبي المالية وتداول أسهمهم فيها.

وارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي للأشهر التسعة الأولى 2022، بنسبة 31 % ليصل إلى 1.05 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، ما أظهر الانتعاش الواضح في الأعمال. وارتفع دخل دينيزبنك بمبلغ 2.5 مليار درهم (52 %)، وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم على خلفية الأداء القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيلات، وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 2.4 مليار درهم.

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