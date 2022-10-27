أرباح «الإمارات الإسلامي» تقفز إلى 1.05 مليار درهم بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

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قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى 1.05 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الأعمال.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول.

كما ارتفعت التكاليف بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال.

وتحسنت الأرباح التشغيلية 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسن صافي هامش معدل الربح إلى 3.09% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في التسعة أشهر الأولى.

أصول

وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 73 مليار درهم وهو ما يعكس استمرار الحفاظ على قاعدة أصول قوية. وبلغت ودائع المتعاملين 55 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 16% عن العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: نحن سعداء للغاية بالنتائج التي حققها الإمارات الإسلامي لفترة التسعة أشهر الأولى حيث تشكّل نتائجنا مؤشراً قوياً على دور وحضور الإمارات الإسلامي كقوة رئيسية دافعة لنمو الخدمات المصرفية الإسلامية في الإمارات، وهو ما يمكّن متعاملينا من الاستفادة من الاقتصاد الإماراتي المزدهر.

وأشار على أنه في أعقاب عمليات الطرح العام الأولي السابقة في سوق دبي المالي، كان من دواعي سرورنا تقديم الدعم إلى شركة «سالك» في الربع الثالث كمصرف استلام خلال عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام والتي كانت ناجحة للغاية، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بتمكين المستثمرين المحليين من الوصول إلى أسواق رأس المال الإماراتية والتداول فيها بسهولة وسلاسة.

وأكد مواصلة الاستثمار في الابتكار وتحسين البنية التحتية، واليوم، تبدو نتائج هذا الاستثمار واضحة من خلال أدائنا المالي وقوة ميزانيتنا العمومية. وتستمر الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بتحقيق إنجازات قياسية جديدة في القطاع المصرفي بشكل عام، كما يسعى الإمارات الإسلامي بشكل دائم إلى المساهمة بدفع عجلة نمو القطاع وبلورة هدف الحكومة المتمثل في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نشهد تحسنًا في الأداء عبر جميع قطاعات أعمالنا، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات. وسنواصل التزامنا بتعزيز العروض القيمة المقدمة إلى متعاملينا من خلال طرح المنتجات والخدمات المبتكرة الأفضل في فئتها، والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق هدفنا الواضح وهو تزويد متعاملينا بأفضل تجربة مصرفية عبر كافة نقاط تواصلهم.

وأطلق البنك «حساب سيدات الأعمال» المصمم خصيصاً لتلبية متطلبات رائدات الأعمال وصاحبات الأعمال في دولة ودعمهنّ. كما جرى إطلاق «السحب النقدي بدون استخدام البطاقة» عبر منصتنا العالمية لإدارة النقد «بزنس أونلاين»، وذلك في إطار التزامنا بدعم الشركات والأعمال في الإمارات وتقديم حلول سلسة وسهلة الاستخدام. وتعاون «الإمارات الإسلامي» مع «تريدلنغ»، أكبر سوق إلكتروني يركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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