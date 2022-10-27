أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع بنسبة 25% لتصل إلى 9.1 مليارات درهم

المصدر: البيان

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قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما يجعلها تناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله. سجّل الربع الثالث للعام 2022 أرباحاً قوية واستثنائية بلغت 3.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متخطيّة ما يعادل المليار دولار أمريكي.

كما سجل الربع الثالث من هذا العام أداءً قياسياً آخر من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 24 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، لتعكس بذلك التفاؤل المتزايد بانتعاش قطاع الأعمال وتحسن مزيج الودائع بشكل أكبر بفضل وفرة السيولة القوية في القطاع. لاتزال جودة الائتمان ضمن الحدود السليمة، مما يعكس قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12%.

نحن اليوم في وضع جيد جداً يمكننا من تسريع وتيرة الاستثمار في قدراتنا الدولية والرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. وتمكنت منصة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية الشاملة بنجاح من تقديم حل متكامل "شامل" للاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام الآخيرة.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2022



تحسّن قوي في معدل الأداء التشغيلي على خلفية الطلب الاستثنائي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة، مما كان له أثر ملفت على تحسن مزيج الودائع والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر

• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 22.7 مليار درهم بفضل تحسن مزيج القروض والودائع، كما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

• ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.10%، وهو يتجه نحو أعلى مؤشرات التوجيهات الاسترشادية.

• لاتزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، وهو ما مكّن المجموعة من تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

• انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس بيئة التشغيل القوية.

• ارتفع صافي الربح بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 9.1 مليار درهم.

• ارتفاع ربحية السهم بنسبة 28% لتصل إلى 138 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 63%.

إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي



• إجمالي الأصول: ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 721 مليار درهم.

• قروض العملاء: تستمر بأدائها الثابت في ظل الأداء القوي لقروض الأفراد والتمويلات الإسلامية والتي ترافقت مع تجدد الطلب على قروض الشركات قد عوض عن سداد دفعات من القروض الحكومية.

• مزيج الودائع: نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 18 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة.

• جودة الائتمان: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات الجيدة نتيجة استمرار القوة الاقتصادية الإقليمية. ولاتزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 142.6%.

• رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 152% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.5% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

يتيح التحول الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني المرونة في تقديم الخدمات الجديدة وتوسيع نطاق المعالجة المباشرة

• 30% من حصة السوق: يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ما يقرب من 30% من حصة السوق من حيث الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكبر من البنوك الثلاثة التالية مجتمعة.

• مليون معاملة يومية باستخدام بطاقات الائتمان والخصم: يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإنجاز أكثر من مليون معاملة في اليوم، أي ما يعادل 11 معاملة كل ثانية.

• الطرح الأولي العام: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة.

• المبادرات الرقمية: إطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً والجاهزة للاستخدام في المنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية.



• بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: سجل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نمواً بنسبة 50% في حجم المعاملات الإلكترونية في عام 2022 حيث نجح في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة

• العمليات الدولية: تعمل الإيرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل، وتمثل 40% من إجمالي الإيرادات.

• المواهب: تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج الخريجين المتميزين لدينا "رواد"، يضم أكثر من 30 مشارك إماراتي تمكنوا من استكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح في جامعة أكسفورد، مما يعزز من وفرة وجاهزية القيادات المستقبلية للمجموعة على المدى الطويل.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

• "قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 9.1 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة.

• لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام في الدولة، مما مكّن العملاء الجدد والحاليين من الوصول إلى أسواق دبي المالية وتداول أسهمهم فيها.

• يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوير كوادره من المواهب الإماراتية. لقد تمكّن أكثر من 30 مواطن من استكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح في جامعة أكسفورد، مما يعزز من وفرة وجاهزية القيادات المستقبلية للمجموعة على المدى الطويل.

• بصفتنا رواد في مجال تقنية المعلومات، قمنا بإطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً في المنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

• حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 22.7 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع حجم المعاملات وتحسن الهوامش بدعم من قاعدة التمويل القوية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.

• ارتفع صافي الربح بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 9.1 مليار درهم، مما يجعله يناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله.

• توفر العمليات الدولية فرصاً قيّمة للتنوع والنمو وتساهم بنسبة 40% من إجمالي الدخل.

• ارتفعت القروض الجديدة بشكل كبير من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات.

• يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإنجاز أكثر من مليون معاملة في اليوم، أي ما يعادل 11 معاملة كل ثانية.

• سجل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نمواً بنسبة 50% في المعاملات الإلكترونية في عام 2022 نظراً لنجاحه في تسخير وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة.

• إن هذه النتائج القوية والربحية العالية والتوقعات الاقتصادية الإيجابية للمنطقة، تجعل بمقدورنا تسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلي."

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

• "لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات ونحقق أقصى استفادة من عمليات إعادة القيد والتحصيلات، مما يعكس قوة الانتعاش الاقتصادي الإقليمي.

• ارتفع صافي الربح البالغ 3.8 مليار درهم للربع الثالث بنسبة 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ويتجاوز ما يعادل مليار دولار امريكي.

• لاتزال السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي تحافظ على مركزها السليم، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وفي عام 2022، نمت لدينا أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 18 مليار درهم، مما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

• نتوقع إنهاء العام بهوامش ربح تتصدر مؤشرات التوجيهات الإسترشادية، وتكلفة مخاطر ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.

• كما نمت الإيرادات غير الممولة بشكل ملفت، مدعومة بشكل رئيسي من بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك، بالإضافة الى الزيادة في حجم المعاملات والنمو في أعمال العملاء للعملات الأجنبية والمشتقات.

• تشكل الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال المتينة والأرباح التشغيلية القوية الركائز الأساسية الراسخة لقوة المجموعة."

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