«نخيل» تطلق هوية مؤسسية جديدة بشعار «نبني لينعم الناس بالرخاء»

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشفت شركة "نخيل" عن هوية مؤسسية جديدة تعتمد على مفهوم "نبني لينعم الناس بالرخاء"، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لمواكبة أهدف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية للارتقاء بالحياة.

وقالت الشركة أنها و انطلاقاً من حرصها على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية استثنائية لتغدو أفضل مدينة للعيش في العالم، ستدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 المتمثلة في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبّي أعلى المعايير العالمية، وتطوير مجتمعات شمولية ونابضة بالحياة، وتعزيز النشاط الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ملهمة للزيارة والمعيشة.

وفي تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" أوضح نعمان عطاالله أن الهوية المؤسسية الجديدة تعتمد على 4 قيم أساسية باعتبارها ركائز لعمل الشركة ونهج لتعاملها مع جميع الشركاء خلال الفترة المقبلة.

وتتجسد الركيزة الأولى في أن نخيل، ومع تبنيها للأفكار الإبداعية والخلاقة إلا أنها ستواصل التركيز على اسعاد العملاء والمساهمة في تعزيز الرخاء في دبي عامةً وضمن مجمعات ومشاريع الشركة خاصةً.

أما الركيزة الثانية فهي الالتزام التام والكامل بإنجاز العمل وتسليم جميع المشاريع بأعلى معايير الجودة وبكفاءة عالية وضمن الجدول الزمني وفي إطار الميزانيات المالية المحددة.

فيما تتناول الركيزة الثالثة في التميز بالخدمات ليس لعملاء وشركاء نخيل من المستثمرين والسكان في مجمعاتها، بل أيضاً الاستشاريين والمقاولين وجميع الأطراف المعنية باعتبارهم جميعاً من أبرز أولويات الشركة، فالهوية المؤسسية لا تشمل الهوية التجارية فحسب بل تركز على تعزيز وتحسين التعامل والعلاقات مع الجميع، أما الركيزة الرابعة فهي العمل بروح الفريق داخلياً ضمن الشركة وخارجياً مع جميع المتعاملين مع نخيل بما يشمل العملاء والمقاولين مع الحرص على الانصاف والاحترام.

وتجسّد شركة "نخيل" منذ إطلاقها المرادف الحقيقي لمسيرة التنمية والازدهار في إمارة دبي. إذ ساهمت بتطوير عدد من أبرز معالم المدينة بما في ذلك "نخلة جميرا"؛ وبرج "ذا بالم تاور"؛ و"بالم ويست بيتش". ومن خلال التركيز على مفهوم ""نبني لينعم الناس بالرخاء"، ستواصل شركة "نخيل"، عبر هويتها المؤسسية الجديدة، التركيز على رفاهية وجودة أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار، والارتقاء بجودة المجتمعات، ورسم معالم مستقبل دبي، وخلق تجارب هادفة ومجزية.

وأوضح عطا الله أن هذه الخطوة ستعزز استمرار الراث العريق لاسم نخيل التجاري ويجسد الرؤية المستقبلية للشركة كمطور عقاري تتركز النسبة الأكبر من مشاريعها على الواجهات البحرية. وأضاف:"

"تمضي شركة "نخيل" اليوم في خضم مرحلة انتقالية بالغة الأهمية. وانطلاقاً من خبرتنا المعمّقة كمطور عقاري شيّد العديد من التجارب الملهمة على الواجهة البحرية، فقد حرصنا على دعم الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وأضاف: "نظراً للإمكانات الواسعة التي تمتلكها شركة "نخيل" باعتبارها المطور العقاري الرائد عالمياً، فقد ساهمت بإطلاق مشاريع ووجهات استثنائية على غرار "نخلة جميرا"، التي تعتبر إضافة نوعية تثري محفظة الشركة من المشاريع السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه، لتشكل بدورها وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية في الإمارة.

ومن الطبيعي أن تشكّل عملية إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة "نخيل" الخطوة التنموية التالية بما يعكس مساعينا للتركيز على عملائنا في المقام الأول، لنستمر في تقديم قيمة استثنائية عبر هويتنا؛ وتعزيز جاذبيتها وارتباطها مع العملاء لنغدو شركاء لهم في تجاربهم. وفي الوقت نفسه، سنواصل العمل على تشييد مدن نابضة بالحياة ومستدامة عبر مشاريع عالمية المستوى وخلق تجارب لا تُضاهى تتخطى كافة التوقعات؛ ففي شركة "نخيل "نبني اليوم لتجسيد رؤيتنا المتمثلة بتحقيق غدٍ أفضل"."

و تؤكد شركة "نخيل" التزامها المتواصل بإثراء أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستويات المعيشة من خلال تشييد مجتمعات آمنة ومتكاملة، وتضم مجموعة واسعة من المرافق، وتتيح لهم إمكانية الوصول إلى تجارب ملهمة على الواجهة البحرية والاستمتاع بالمساحات الخضراء الوارفة، إذ تحرص الشركة عبر مشاريعها بديعة التصميم، على تسليط الضوء على أنماط الحياة الرغيدة في دبي لتغدو موطناً حقيقياً لكافة قاطنيها.

وستظهر الحملة الترويجية الخاصة بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة "نخيل" عبر قنوات متعددة بما في ذلك الرقمية والإعلانات الخارجية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم تصميم هذه الحملة ليكون لها صدى واسع لدى المقيمين والزوار، ولتشكل انعكاساً لتجاربهم في دبي، أو لتمنحهم إلهاماً لخوض تجارب جديدة مستقبلاً.



وعبر محفظتها الواسعة من المشاريع الحالية الملهمة بالإضافة إلى ما لديها من خطط مدروسة لتشييد مشاريع إضافية متميّزة، ستواصل شركة "نخيل" توفير تجارب استثنائية انطلاقاً من مفهوم "نبني لينعم الناس بالرخاء"، والعمل على استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية لإثراء أنماط حياة المقيمين في مشاريع شركة "نخيل" وإمارة دبي وزوارها.

ساهمت شركة نخيل بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي، وذلك من خلال محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر دبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور.

وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ستة من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.



تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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