أيانا وند الشبا القابضة تطوران مشروعاً عقارياً بــ 2 مليار دولار في أستانا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أيانا القابضة، التي تتخذ دبي مقراً لها عن مع شركة ند الشبا القابضة، أو الشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار، تطوير مشروع «مساكن المسجد الكبير» (غراند موسك ريزيدنسيز) العقاري، في العاصمة أستانا. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع متعدد الوظائف، بحوالي 576 مليون دولار أمريكي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 2 مليار دولار.

وأكد رئيس وزراء كازاخستان، علي خان إسماعيلوف، أن حكومة كازاخستان مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة، لتنفيذ المجمع وصيانته، كما اتفق جميع الأطراف على العمل على كافة المتطلبات الضرورية للبدء في تنفيذ المشروع.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع بين إسماعيلوف، ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، استعرض قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة المتفق عليها بين الدولتين، والتي تزيد قيمتها على 6.5 مليارات دولار في العديد من القطاعات، بما في ذلك البناء، ما يوفر للمستثمرين الإماراتيين فرصاً استثمارية جذابة، في سوق العقار الكازاخستاني، ويفتح الفرصة لتعزيز التعاون مع الإمارات.

وستتولى شركة أيانا القابضة، مع شركة ند الشبا القابضة، باعتبارهما المطورين الرئيسين لهذا المشروع، إدارة تصميم وتطوير وبناء المجمع التجاري السكني متعدد الاستخدامات، بما في ذلك وضع الخطة الرئيسة للمشروع، التصميم المعماري، ومخطط البنية التحتية. سيضم المجمع شققاً سكنية، مطاعم، مراكز تسوق، ومساحات البيع بالتجزئة وفنادق، بالإضافة إلى مساحات مكتبية للإيجار. وستعمل الشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار على دعم عمليات البناء والتطوير، والتواصل مع حكومة كازاخستان، للحصول على الموافقات ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع.

ويشهد اقتصاد كازاخستان انتعاشاً كبيراً، حيث تشير التقارير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.4 ٪، بين يناير ويوليو 2022، كما زاد حجم التجارة الخارجية بنسبة 39.4 ٪، ليصل إلى 63.7 مليار دولار في الفترة نفسها، كنتيجة مباشرة للازدهار الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات في الدولة، وعلى رأسها قطاعات البناء والمعلومات والاتصالات والتجارة، وغيرها.

وقال عبد الله لاحج رئيس مجلس إدارة شركة أيانا القابضة: يعيش ما يقرب من 58 ٪ من سكان كازاخستان في مناطق حضرية، مثل أستانا. ويأتي هذا المشروع في الوقت المناسب، خاصة مع نمو الطلب على العقارات السكنية في البلاد. ونركز في أيانا القابضة على التوسع عبر القارات، والوصول إلى المدن العالمية لاكتشاف الأماكن التي تشكل فرصاً واعدة لنمو الشركة، وترك بصمتنا المعمارية فيها. وستسهم الشراكة بين البلدين في تعزيز سمعة كازاخستان، كدولة تستقطب الاستثمار، وتزيد من القدرة التنافسية لشركتنا في المنطقتين. نحن فخورون بالمساهمة في دفع عجلة نمو سوق العقارات في كازاخستان، مع مجمع «مساكن المسجد الكبير» في أستانا، بالتعاون مع شركائنا ومع حكومة كازاخستان.

وقال محمد هلال سالم رئيس مجلس إدارة ند الشبا القابضة: كازاخستان دولة سريعة التطور، ولديها بنية تحتية وإمكانات استثمارية كبيرة، لذلك، نحرص على عقد شراكات مع الدولة، وخلق المزيد من الفرص على المدى الطويل. وستسهم «مساكن المسجد الكبير»، باستقطاب العديد من المستثمرين، فهي مصممة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على العقارات، وجذب الأسواق المحلية والدولية. يتكون المجمع من مساكن للمستخدمين النهائيين، ومكاتب للشركات الكبيرة، مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة، مصممة لاستقطاب الماركات العالمية. نعتز بهذه الفرصة المثالية للشراكة مع شركات بارزة بخبرات عالمية، معتبرة مثل أيانا القابضة والشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار.

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