شركة نخيل تعيد تطوير مخطط مشروع «نخلة جبل علي»

المصدر: ​دبي - بشار باغ

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أكد نعمان عطاالله الرئيس التنفيذي لشركة نخيل في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" أن الشركة تعمل على إعادة دراسة جميع مخططات مشروع نخلة جبل علي ، وذلك في عملية تحول شامل تنتقل بالمشروع نحو المستقبل، ففي ظل المتغيرات التي حصلت منذ اطلاق المشروع وبروز واقع ومعطيات جديدة بات من الضروري إعادة النظر بكامل المخطط.

وأشار الى ان نخيل في طور إعادة النظر بالمشروع وتطوير مخطط توجيهي لنخلة جبل علي، ووفقاً للآلية المرعية سيتم تقديم المخطط المقترح للمجلس الأعلى للتخطيط الحضري في دبي. لافتا الى ان اعادة اطلاق المشروع تتطلب موافقة المجلس وجميع الجهات المعنية على المخطط المقترح، وبالتالي فان الجدول الزمني للعملية رهن بالموافقات الرسمية.

واضاف : تم تخطيط مشروع نخلة جبل علي منذ ما يقارب عشرين عاماً، وفي ضوء التغيرات والتطورات العديدة التي حصلت خلال هذه السنوات، وفي ظل مسؤولية نخيل بمواكبة وإنجاز جزء من خطة دبي الحضرية 2040، فيجب اعادة النظر في المخطط الاصلي المشروع وتطويره بشكل حديث.

ولفت إلى أن هذه الخطوة، وبالإضافة إلى المخطط الجديد لجزر دبي (جزر ديرة سابقاً)، تأتي في ظل تركيز الشركة على الاستمرار بتطوير مشاريع واجهات بحرية مبتكرة.

ومن جانب آخر أوضح عطاالله أن إعادة جدولة ديون نخيل مؤخراً من خلال قرض مجمع عملية روتينية تقوم بها الشركة، وتأتي بهدف تأمين متطلبات المشاريع المستقبلية، مؤكداً متانة الملائة المالية للشركة بعد عملية إعادة الجدولة، كما أن نسبة الدين إلى رأس المال ما تزال ضمن المعدل المحدد الذي تعتمده الشركة.

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