تسعير سهم «سالك» عند درهمين وتوقع تغطية الاكتتاب 25 مرة

المصدر: دبي ـ محمد عبد الرشيد

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شهد الاكتتاب على أسهم شركة «سالك» إقبالاً قوياً في اليوم الأول للطرح. ووفق أحد مديري الاكتتاب تمت تغطية الطرح في أول ساعة، مع توقعات بتغطية المعروض البالغ 1.5 مليار سهم 25 مرة مع انتهاء فترة الاكتتاب. ومع بداية الطرح أمس أعلنت شركة «سالك» عن تسعير سهم الاكتتاب 2 درهم للسهم، ليكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم ما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم. ومن المتوقع إدراج السهم في 29 سبتمبر الجاري.

ورجح خبراء ماليون لـ «البيان» زيادة نسبة الطرح بسبب التقييم الجذاب للشركة وحجم الطلب القوي، خصوصاً من المستثمرين المؤسساتيين. وتوقعوا أن تصل ربحية الشركة إلى مليار درهم سنوياً، حيث لدى الشركة تدفقات نقدية مالية قوية ومرتفعة ونسبة هوامشها الربحية هي الأعلى مقارنة مع مثيلاتها بالشركات العالمية. وتوقعوا أن تصل نسبة التوزيعات إلى 6.5%.

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