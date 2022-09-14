6.5 % العائد السنوي المتوقع لـ«سالك»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام المستثمرون بتغطية الطلب على جميع الأسهم المعروضة في شركة «سالك»، في أول ساعة من يوم بدء الاكتتاب العام، وحددت الشركة سعر الطرح النهائي بدرهمين لكل سهم لتبلغ قيمة الشركة عند الطرح 15 مليار درهم، وأن مكرر ربحية السهم يفوق 17 مرة تقريباً بعد تقييم الشركة، وفق ما قاله علي العدو مدير إدارة الأصول في ضمان للاستثمار وخبير في السوق المالي في حوار عبر الهاتف مع «البيان»، وتالياً نص الحوار:

كيف تقيّم حجم الإقبال في اليوم الأول، وما حجم الطلب المتوقع مع نهاية الطرح؟

الطرح تم تغطيته بالكامل من أول ساعة. وبرأينا فإن حجم الطلبات سيكون بحجم الطلب على ديوا وتيكوم وخصوصاً أن تسعير الطرح جاذب للمستثمرين.

هل يمكن زيادة نسبة الطرح في حال زيادة الإقبال على الاكتتاب؟

بسبب التقييم الجذاب لشركة سالك وحجم الطلب المتوقع، خصوصاً من المستثمرين المؤسساتيين، نتوقع احتمالية زيادة حجم الطرح.

بعد سعر الاكتتاب، ما هي القيمة المتوقعة للطرح وبناءً عليه ما هي القيمة المتوقعة للشركة؟

نتوقع أن تصل الأرباح السنوية لشركة سالك إلى مليار درهم بمكرر ربحية 17 مرة تقريباً، الشركة لديها تدفقات نقدية مالية قوية ومرتفعة ونسبة هوامش الربحية هي الأعلى مقارنة مع أقرانها بالشركات العالمية. وهذه نقاط قوة، بناءً عليه نرى أن تقييم سالك جاذب جداً للمستثمرين.

كيف ستكون عملية التخصيص للأفراد ؟

الأسهم المتاحة للأفراد 7% والباقي 3% للموظفين، والتخصيص للأسهم مرتبط بالطلب. نتوقع نسب تخصيص صغيرة للأفراد بسبب حجم الطلب الكبير.

وأتوقع أن يكون الطلب على سالك كما كان في الطروحات السابقة مثل ديوا وتيكوم (25 مرة على الأقل) لأن تقييم الشركة جذاب. وكذلك توقع نسبة التوزيعات التي تصل إلى 6.5% وهي مرتفعة مقارنة بالشركات الموجودة المدرجة في الإمارات التي تتداول على معدل توزيعات يصل إلى 4.7%.

النسبة المخصصة للصناديق الخاصة 10%، هل سعر اكتتاب السهم للصناديق هو نفسه سعر الأفراد؟

سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين (الصندوق)، و20% للمستثمرين الاستراتيجيين، وسعر الطرح للجميع واحد وهو درهمان للسهم، وأرى أن السهم سيتفاعل بطريقة إيجابية في أول يوم للتداول.

وهناك مقياسان لنجاح الطرح الأول هو حجم الطلب على السهم، والثاني أداؤه بعد الطرح، وأتوقع مع أول يوم سنرى ارتفاعات قوية على السهم بعد الإدراج.

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