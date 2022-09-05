نمو متواصل للمشاريع العقارية بدبي

المصدر: دبي -بشار باغ، سيد صالح

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تواصل المشاريع في دبي نموها الملحوظ خصوصاً في القطاع العقاري، وفي ظل النجاح الذي حققته مبيعات الأراضي السكنية المتاحة للتملك الحر في مشروع حدائق ند الشبا، أطلقت أخيراً شركة «مراس» التابعة لدبي القابضة، مرحلة جديدة في المشروع عبارة عن مجمع منفصل يضم فللاً ومنازل «تاون هاوس».

من جهة ثانية ذكر تقرير لمجلة «فوربس» الأمريكية أن محفظة متنوعة من الفنادق الجديدة من المُنتظر افتتاحها في دبي خلال العام 2023، لتستوعب الزيادة التدريجية المتوقّعة في أعداد السياح المتوقّع تدفقهم.

وأكّد التقرير أن التنوع هو السمة الأبرز في هذه الفنادق، حيث تتباين في تصاميمها المعمارية، إلا أن ما يجمعها هو الإبداع المعماري المُدهش. وأفاد التقرير بأن الفنادق ستضيف إلى الطاقة الاستيعابية الفندقية 1200 غرفة و400 جناح جديد، بخلاف الشقق الفندقية والفلل.

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