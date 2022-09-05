محفظة فنادق جديدة تدخل سوق دبي 2023

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن دبي تتهيأ لدخول 2023 بمحفظة متنوعة من الفنادق، المُنتظر افتتاحها، لتستوعب الزيادة المتوقّعة في أعداد السياح المتوقع تدفقهم.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، فإن هذا الزخم ظهر بوضوح العام الجاري، وهو ما تبيّن من واقع البيانات الرسمية التي أفادت بأن دبي استقبلت بالنصف الأول من العام، أكثر من 7 ملايين زائر.

وأكد أن التنوع يُعد هو السمة الأبرز التي تسود محفظة الفنادق الجديدة، حيث تتباين تماماً في مفاهيمها وتصاميمها، إلا أن ما يجمعها، الإبداع المعماري المُدهش، الذي يعد لازمة من متلازمات دبي منذ بداية نهضتها. وأفاد بأن الفنادق الجديدة، ستضيف إلى الطاقة الاستيعابية الفندقية، 1200 غرفة، و400 جناح على الأقل، بخلاف الشقق الفندقية والفلل.

واستعرض التقرير أبرز الفنادق، فاستهلها بـ «قصر كمبنسكي العائم»، كونه أكثرها تجديداً وإبداعاً في تصميمه، حيث سيكون أول منتجع عائم على مستوى العالم. وأفاد التقرير بأن الفندق سيرسو على شاطئ جميرا، وسيعلو مبناه هرم زجاجي. وأضاف أن الفندق المُصنّف ضمن فئة الخمس نجوم، سيضم 156 غرفة وجناحاً، و12 فيلا، كل منها من طابقين، ومزوّدة بحمام سباحة لا نهائي، بحيث تتصل الفلل بالمبنى الرئيس، عن طريق قوارب عائمة.

وتطرّق التقرير إلى الفندق الثاني، وهو «ون آند أونلي زعبيل»، وهو مكون من برجين زجاجيين مُتصلين بأطول مبنى أفقي مُعلّق، والذي يحمل اسم «ذا لينك». وأفاد التقرير بأن الفندق، يتكون من 299 غرفة، و94 وحدة سكنية.

وتابع التقرير استعراض باقي الفنادق وأبرزها فندق «سييل»، لقرب جزيرة «نخلة جميرا»، ومن المنتظر أن ينتزع لقب أعلى فندق في العالم من «جيفورا» الكائن في دبي أيضاً.

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