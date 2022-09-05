«مراس» تطلق مرحلة جديدة من «حدائق ند الشبا»

المصدر: دبي - بشار باغ

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في ظل النجاح الذي حققته مبيعات الأراضي السكنية المتاحة للتملك الحر في مشروع حدائق ند الشبا، أطلقت أخيراً شركة «مراس» التابعة لدبي القابضة، مرحلة جديدة في المشروع عبارة عن مجمع منفصل يضم فللاً ومنازل «تاون هاوس».

وتضم المرحلة الأولى من مجمع فلل ومنازل حدائق ند الشبا 206 وحدات من المتوقع إنجاز بنائها وتسليمها بحلول يونيو 2025، وتشمل الوحدات 108 منازل «تاون هاوس» بمساحات تبدأ من 2618 قدماً مربعاً وبأسعار تبدأ من 3.2 ملايين درهم، بالإضافة إلى 14 فيلا شبه مستقلة تبدأ مساحاتها من 3092 قدماً مربعاً وأسعار تبدأ من 4.1 ملايين درهم، إلى جانب 54 فيلا مستقلة من الحجم المتوسط بمساحات تبدأ من 4925 قدماً مربعاً وبأسعار تبدأ من 8.7 ملايين درهم، و30 فيلا مستقلة من الحجم الكبير تبدأ مساحاتها من 5640 قدماً مربعاً وبأسعار تبدأ من 12 مليون درهم.

ويشمل جدول دفعات الوحدات السكنية في مجمع الفلل والمنازل بحدائق ند الشبا تسديد 10% من قيمة الوحدة عند الحجز تليها دفعة أخرى بـ 10% في شهر سبتمبر، ومن ثم دفعات متعددة توازي كل منها 5% من قيمة الوحدة تشمل 3 دفعات في 2023 ومن ثم 3 دفعات في 2024 على أن يتم تسديد 50% في يونيو 2025 عند التسليم.

ويبعد مشروع حدائق ند الشبا «ند الشبا جارندز» ستة عشر كيلومتراً عن منطقة «سيتي ووك» وبالقرب من طريق العين (E-66)، وتقوم «مِراس» بتطويره وهو متوفر للتملك الحر وضمن خطة دفع مرنة.

وتضمنت أول مرحلة تم طرحها في المشروع قطع أراضي للبيع تصلح لتشييد مبانٍ سكنية وفلل، كما يضم المخطط متاجر ومرافق مجتمعية (المسجد، والمدرسة، والمستشفى)، ومتنزهات ومناطق سكنية، وأماكن مفتوحة للترفيه.

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