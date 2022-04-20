466 ملياراً أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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رفع مصرف الإمارات المركزي، أصوله بالعملات الأجنبية، إلى 466.45 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2021، مسجلة بذلك أعلى مستوى قياسي في تاريخها، حيث ارتفعت على أساس سنوي 20.2%، ما يوازي 78.4 ملياراً، مقابل 388.05 ملياراً في ديسمبر 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري بنحو 6.9%، ما يعادل 30.3 ملياراً، مقابل 426.34 ملياراً بنهاية نوفمبر 2021.

وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة أمس، أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بقيمة 280.4 ملياراً، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، إلى 135.88 ملياراً، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى، إلى 50.2 ملياراً.

وأشارت إحصاءات «المركزي» إلى بلوغ الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، إلى 103.4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 5.5% على أساس سنوي، ما يعادل 5.4 مليارات درهم، مقابل 98 ملياراً في ديسمبر 2020.

وسجلت ميزانية المصرف المركزي 521.54 ملياراً، في نهاية ديسمبر 2021، بزيادة على أساس سنوي 10.8%، ما يوازي 51 ملياراً، مقابل 470.53 ملياراً في ديسمبر 2020، فيما زادت 4.7% على أساس شهري، مقابل 498.09 ملياراً في سابقه أكتوبر.

وكشفت الميزانية العمومية للمصرف، أن البنوك المحلية، سددت العام الماضي 28.11 ملياراً من أموال الدعم المستحقة عليها للمصرف، التي أتاحها الأخير ضمن حزمة الدعم، بقيمة تصل إلى 50 مليار درهم، وبفائدة صفرية، فيما سددت البنوك العاملة بالدولة خلال ديسمبر الماضي نحو 7.18 مليارات درهم. وفي سياق آخر، بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 9.59 تريليونات درهم العام الماضي.

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