البنوك سددت 28 ملياراً من أموال الدعم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشفت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك العامة في الدولة سددت خلال العام الماضي نحو 28.11 مليار درهم من أموال الدعم المستحقة عليها للمصرف، والتي أتاحها ضمن حزمة الدعم المالي بقيمة تصل إلى 50 مليار درهم وبفائدة صفرية، فيما سددت البنوك خلال ديسمبر الماضي وحده نحو 7.18 مليارات درهم، وبذلك تكون البنوك نجحت في سداد نحو 42.6 مليار درهم من أموال الدعم والقروض والسلفيات من المصرف المركزي بعد وصول إجمالي التزاماتها بنهاية ديسمبر الماضي إلى 2.14 مليار درهم، مقابل 44.72 مليار درهم استخدمتها البنوك في ذروة الجائحة في يوليو 2020.

ووصلت نسبة السيولة التي استخدمتها البنوك مع نهاية ديسمبر الماضي نحو 4.28% من إجمالي الدعم، فيما كانت نسبة السيولة المستخدمة وصلت إلى ذروتها في يوليو 2020 مع بلوغها 44.72 مليار درهم بما يعادل 89.4% من إجمالي الدعم المتاح.

وتشير مواصلة البنوك لسداد التزاماتها من أموال الدعم إلى تحسن الأداء الاقتصادي مع انحسار تداعيات الجائحة وتأثيراتها وعدم الحاجة لأموال الدعم، التي وفرها المصرف المركزي للبنوك.

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