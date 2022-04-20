أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية ترتفع لأعلى مستوياتها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 466.45 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنحو 20.2% أو ما يوازي 78.4 مليار درهم مقارنة بنحو 388.05 مليار درهم في ديسمبر 2020، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 6.9% أو ما يعادل 30.3 مليار درهم مقارنة بنحو 426.34 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021.

وتضمنت الأصول بالعملات الأجنبية النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 280.4 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 135.88 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 50.2 مليار درهم.

الاحتياطات الفائضة

وأشارت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس إلى بلوغ الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 103.4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 5.5% أو ما يعادل 5.4 مليارات درهم مقابل 98 مليار درهم في ديسمبر 2020. وأوضحت الإحصائيات أن الاحتياطات الفائضة تعادل 21.4% من القاعدة النقدية البالغة 483.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 111.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 104 مليارات درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 164.7 مليار درهم.

من ناحية أخرى، سجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 521.54 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.8% أو ما يعادل 51 مليار درهم مقابل 470.53 مليار درهم في ديسمبر 2020، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 4.7% مقابل 498.09 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 267.0 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب استثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 181.78 مليار درهم، و42.23 مليار درهم للودائع، إلى جانب 2.14 مليار درهم للقروض والسلف، و28.32 مليار درهم للأصول الأخرى.

وفي سياق آخر، بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 9.59 تريليونات درهم العام الماضي. وبلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 1.09 مليار درهم في العام الماضي، بينما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 21.28 مليون شيك.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 187.4 مليار درهم العام الماضي، شملت 187.38 ملياراً سحوبات بالعملات الورقية و47.03 مليوناً سحوبات بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» إلى 186.3 مليار درهم.

الائتمان المصرفي

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية على أساس سنوي بنسبة 3.4% أو ما يعادل 107.8 مليارات درهم إلى 3.296 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 3.188 تريليونات درهم في ديسمبر 2020.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1.78 تريليون درهم في نوفمبر إلى 1.79 تريليون درهم في ديسمبر نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي والأجنبي، وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام، وأيضاً الائتمان الممنوح للمؤشرات المالية غير المصرفية، مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية 1.5% من 1.967 تريليون درهم في نوفمبر 2021، إلى 1.997 تريليون درهم في ديسمبر. (أبوظبي – البيان)

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