فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غدا في إكسبو 2020 دبي الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 التي تنظمها غرفة تجارة دبي وإكسبو 2020 دبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسط مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في 3 رؤوساء دول وأكثر من ثلاثة عشر وزيراً ومسؤولاً حكومياً بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كبار الشخصيات وصناع القرار من مختلف دول أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي.

للإطلاع على ملحق المنتدى الرجاء الضغط على الرابط أدناه :

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز