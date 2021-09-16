دبي الأفضل إقليمياً في تأشيرات الإقامة للمستثمرين

المصدر: دبي - سيد صالح

قدم البنك الدولي، أمس، شهادة جديدة بجودة الخدمات، التي توفرها دبي للمستثمرين، واصفاً إياها بأنها منصة لوجستية ذات طراز عالمي. وقال البنك في تقرير بعنوان «في خدمتك؟ وعد التنمية التي تقودها الخدمات»: إن دبي واحدة من أبرز النماذج على مستوى العالم لمراكز الخدمات، وبصفة خاصة الخدمات اللوجستية والمالية.

وفي شهادة ثانية نالت دبي المركز الأول إقليمياً والـ 11 عالمياً من بين 25 مدينة عالمية على مؤشر «أفضل مُدُن الأعمال في منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين» من شركة «هنلي اند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في استشارات الإقامة والمُواطَنة. كما نالت دبي المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة في المؤشر الفرعي الخاص بالأمان من جائحة «كوفيد 19»، كما احتلت المركز التاسع على المؤشر الفرعي للبنية التحتية، وانفردت دبي من بين كل المُدُن الــ 25 على المؤشر العام بنيل العلامة الكاملة، 100 نقطة، في المؤشر الفرعي الخاص بالضرائب.

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