البنك الدولي: دبي منصة لوجستية ذات طراز عالمي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف البنك الدولي دبي بأنها منصة لوجستية ذات طراز عالمي لتغليف وتعبئة البضائع المُصنعة في جنوبي وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، والمُتوجهة بصفة أساسية صوب أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأصدر البنك تقريراً أمس بعنوان «قطاع الخدمات يَعد المدن بالتنمية»، والذي يرصد فيه تطور قطاع الخدمات على مستوى العالم، ودور القطاع في تحفيز التنمية في عدد كبير من الدول والمُدُن.

وتطرق التقرير إلى دبي باعتبارها واحداً من أبرز النماذج على مستوى العالم لمراكز الخدمات، وبصفة خاصة الخدمات اللوجستية وأيضاً المالية. وذكر التقرير أن بروز اسم دبي وصعودها إلى هذه المكانة خلال السنوات الأخيرة جعلها نموذجاً يُحتذى به لعدد من الوجهات الأخرى حول العالم التي أرادت أن تتأسى بدبي وتُصبح مركزاً للخدمات مثلها، ومن أبرزها بنما، التي ترغب في أن تكون منصة للخدمات اللوجستية في الأمريكتين، على غرار تجربة دبي في الشرق الأوسط.

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وتضمن التقرير دراسة حالة عن دبي بصفة خاصة. وأوضحت الدراسة أن دبي باتت في غضون العقدين الماضيين منصة لوجستية عالمية، وهو دور يُعزَى جزئياً إلى موقعها الجغرافي في مفترق الطُرق بين المسارات التجارية الرئيسة التي تربط بين آسيا، أوروبا، جنوبي آسيا، وشرقي أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أن هذا الدور بدأ يتخذ شكلاً محدداً قبل هذين العقدين، وتحديداً منذ حقبة الستينيات في القرن الماضي، حينما أدت الوفرة المتنامية لرؤوس الأموال الناتجة من صادرات النفط في البلدان المجاورة إلى موجة استثمارات في البنية التحتية الأولية بدبي.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك «ميناء راشد»، الذي اكتمل بناؤه في عام 1971. وأضافت الدراسة إن اكتمال شكل منصة الخدمات في دبي اكتسب زخماً متسارعاً في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، مع انتعاش حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.

وأوضحت الدراسة أن دبي استخدمت منهج صناديق الثروة السيادية في تمويل المشروعات الكبرى التي ترعاها الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، أسست دبي طيران الإمارات في عام 1985. وبالتوازي مع ذلك، وسعت مطار دبي الدولي تدريجياً بمدارج هبوط ومباني وصول جديدة. وعليه، سرعان ما باتت دبي مركزاً رئيساً لرحلات المسافرين والشحنات الجوية المتجهة صوب الشرق الأوسط.

جبل علي

وأشارت الدراسة في ختامها إلى المنطقة الحرة لجبل علي، التي أسست في عام 1985، وقالت إن تأسيسها على مساحة 5700 هكتار بجوار ميناء الحاويات في جبل علي منح دور الميناء الحر الذي يتيح للمستثمرين العالميين عدة حوافز مهمة تتعلق بملكية شركاتهم القائمة بالمنطقة، وأيضاً النظام الضريبي.

وأكد التقرير أن اهتمام الإمارات بقطاع الخدمات بشكل عام ساهم بدوره، وعلى نحو لافت، في اهتمامها أيضاً بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية على أرضها، وهو ما جعلها تحظى بمكانة عالمية مرموقة في هذا الشأن على مدار السنوات القليلة الماضية.

سياحة علاجية

تطرق التقرير إلى مكانة الإمارات في قطاع الخدمات على مستوى العالم، فتحدث عن خدمات السياحة العلاجية، وذكر أن الإمارات صُنفَت ضمن أفضل 20 وجهة للسياحة العلاجية على مستوى العالم. وتحدث التقرير عن قطاع آخر من الخدمات، وهو خدمات تجارة المواد الغذائية، فذكر أن الإمارات استفادت كثيراً من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها في تعزيز هذا القطاع.

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