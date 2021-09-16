دبي الأفضل إقليمياً والـ11 عالمياً في منح التأشيرات للمستثمرين

المصدر: دبي - سيد صالح

حصدت دبي المركز الأول إقليمياً والــ11 عالمياً على مؤشر أفضل مُدُن الأعمال في منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين من «هنلي اند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في استشارات الإقامة والمُواَطَنة فيما حصدت المرتبة الثانية عالمياً في الأمان من جائحة «كوفيد 19».

ونالت دبي 538,5 نقطة على المؤشر العام، تفوقت بها على «سانت هاليير»، عاصمة جزيرة «جيرسي»، إحدى جزر القنال الإنجليزي، والتي جاءت في المركز 12 برصيد 535,4 نقطة. وتفوقت دبي أيضاً على أوكلاند، لشبونة، دبلن، روما، ريجا «عاصمة لاتفيا»، موناكو، ليماسول، أثينا، فاليتا، صوفيا، بانكوك، بورت لويس، وكوالا لمبور، والتي جاءت في المراكز من الــ13 إلى الــ25، على التوالي.

وفازت دبي بالمركز الثاني عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالأمان من جائحة «كوفيد-19»، إذ نالت 66,5 نقطة، ولم تتفوق عليها في هذا المؤشر سوى سنغافورة التي نالت 71,6 نقطة. كما أبلت دبي بلاءً حسناً على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية، إذ فازت بالمركز التاسع عالمياً، برصيد 63,8 نقطة.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر على برشلونة التي جاءت في المركز العاشر برصيد 61.9 نقطة، وتورنتو التي حصلت على المركز الــ11 برصيد 53,4 نقطة. وانفردت دبي من بين المُدُن كافة الــ25 على المؤشر العام بنيل العلامة الكاملة، 100 نقطة، في المؤشر الفرعي الخاص بالضرائب.

وكانت صدارة المؤشر للندن، التي نالت 705.7 نقاط وبفارق كبير، حلت نيويورك ثانية، إذ نالت 666.6 نقطة. وبرصيد 674.1 نقطة، حصدت سيدني المركز الثالث. وحلت سنغافورة، زيوريخ، لوس أنجلوس، برشلونة، هونغ كونغ، فيينا، وتورنتو، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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