دبي تقود التعافي التجاري عالمياً

المصدر: دبي - البيان

سجلت تجارة دبي الخارجية أداءً قوياً خلال الربع الأول 2021 حيث شهدت نمواً بنسبة 10% إلى 354.4 مليار درهم، مقارنة مع 323 ملياراً في الربع الأول 2020. كما سجلت المعاملات التي أنجزتها جمارك دبي قفزة استثنائية بواقع 53.4 % إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول 2021، ما يعكس مناعة اقتصاد الإمارة ضد الصدمات الخارجية، الأمر الذي يؤهلها لأن تقود حركة التعافي في القطاع التجاري العالمي، حسبما قال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي.

وأضاف مصبح: إننا نعمل بكل طاقاتنا لتطوير أنظمة وبرامج تسرع من انسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة وصولاً بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم.

كما يواصل مجتمع الأعمال في دبي ازدهاره، حيث تشهد رخصة «تاجر»، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة، إذ تم إصدار 13.430 رخصة منذ إطلاق المبادرة في مارس من 2017. وتم إصدار 3243 رخصة تاجر خلال النصف الأول 2021 مقارنةً بـ 1989 رخصة في النصف الأول 2020 بنمو 63%.

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