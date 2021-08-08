53 % قفزة المعاملات الجمركية في دبي إلى 11 مليوناً بالنصف الأول من 2021

المصدر: دبي -البيان

سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي قفزة استثنائية بواقع 53.4 % لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مقارنة مع 7.3 ملايين معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وهو ما يعكس مناعة اقتصاد الإمارة ضد الصدمات الخارجية، إلى جانب تنوع ومرونة المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي التي تتمتع بها دبي، والتي رسخت مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص محققة.

نمو قوي

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الإمارة تقود حركة التعافي في القطاع التجاري العالمي فقد سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10٪ لتصل إلى 354.4 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 323 مليار درهم في الربع الأول من 2020، ونحن نعمل بكل طاقاتنا ونسخر كافة الإمكانيات لتطوير أنظمة وبرامج تسرع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة وصولاً بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،.

وقال: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية ونحن نعمل في جمارك دبي على تعزيز هذا القطاع وترسيخ دور دبي كمحور عالمي في التجارة البينية ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية، واستطعنا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود من أداء مهامنا بشكل متطور، وتوفير خدمات جمركية ذكية تدفع نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال والمستثمرين.

نمو متصاعد

وأوضح أن مبادراتنا تهدف في القطاع التجاري إلى تحقيق نمو متصاعد في العمليات، حيث أطلقت جمارك دبي مؤخراً مبادرة شهادات الدخول/‏‏الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات لتعزيز عملية صادرات البضائع من ميناء جبل علي، والتي تأتي ضمن خطط جمارك دبي لأتمتة الإجراءات الجمركية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لتقليص وقت العملاء وتخفيض الكلفة عليهم بما يدعم العمليات التجارية وزيادة قيمة تجارة دبي العالمية. كما أطلقت جمارك دبي أيضاً بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة» تقارير التصدير للتاجر«والتي توفرها جمارك دبي للتجار لتمكينهم من تطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج وذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ التصدير إلى الخارج.

عد تنازلي

وأضاف أحمد محبوب مصبح:»أيضاً مع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل والذي يعزز من فرص جذب الاستثمارات إلى الإمارات وطفرة في النمو خلال السنوات المقبلة، حيث تقدم جمارك دبي للمشاركين والعارضين وكذلك زوار المعرض خدمات عالمية المستوى، حيث وفرت الدائرة 24 مبادرة لدعم إكسبو، واستكملنا تنفيذ هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالمعرض، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ «إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب«.

أنظمة ذكية

وكشف المدير العام لجمارك دبي أن 99.6 % من المعاملات الجمركية بعدد 11.16 مليون معاملة أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 7.9ملايين معاملة،وبنسبة 70.8 % للقنوات الذكية، و 3.2 ملايين معاملة، وبنسبة 28.8 % للإلكترونية فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر»الكاونتر«0.37% بعدد 41.8 ألف معاملة فقط، مؤكداً أن الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي، تحظى بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يحتذى به، كما توجت الدائرة جهودها في قيادة تطور القطاع باستضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال مايو الماضي، والذي أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية والهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، و تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء لزيادة حجم التجارة والمحافظة على مرونة سلاسل الإمداد بعد انحسار جائحة كورونا»كوفيد - 19).

بيانات جمركية

سجلت خدمة البيان الجمركي نمواً قياسياً بنسبة 66.6% لتتجاوز 10 ملايين بيان جمركي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 ملايين بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل إنجاز 55.5 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار المستدام لجمارك دبي في تطوير أنظمتها الذكية حيث يستغرق إنجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية التي ابتكرتها وطورتها الدائرة دقائق معدودة لا تتجاوز 4 دقائق، كما تمكن جمارك دبي العملاء من إنجاز معاملاتهم الجمركية وتخليص إجراءاتهم من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيقاتها الذكية.وبلغ طلبات تقديم مطالبات الاسترداد عدد 475.9 ألف مطالبة، ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 298 ألف طلب، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 139.8 ألف طلب حجز، وخدمة طلب تسجيل الأعمال 110.6 ألاف طلب تسجيل.

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