اقتصادية دبي: 63 % نمو عدد رخص «تاجر» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

تشهد رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي وتمكين الأنشطة المختلفة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 13,430 رخصة منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من 2017 وحتى نهاية يونيو 2021، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص والتجاري أنه تم إصدار 3,243 رخصة تاجر خلال النصف الأول من عام 2021 (يناير 2021 وحتى نهاية شهر يونيو 2021) مقارنةً بـ1,989 رخصة تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 63%، الأمر الذي يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي لدبي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة المتنوعة.

واستحوذ الذكور على النسبة الأعلى من إجمالي رخص تاجر الصادرة خلال النصف الأول من عام 2021، حيث شكلوا ما نسبته 63% من عدد الرخص، فيما شكلت الإناث 37%.

تقنية المعلومات

وأوضح التقرير أيضاً أن معظم مجموعات الرخص الصادرة خلال النصف الأول من عام 2021 ركزت على تقنية المعلومات، الملابس الجاهزة، الخياطة النسائية والتصميم، المشاغل اليدوية، الخياطة الرجالية والتصميم، تحضير الوجبات الخفيفة، الوساطة التجارية، وتنظيم المعارض، وخدمات مهنية أخرى.

وتهدف رخصة تاجر، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة استثمر في دبي Dubai.invest.ae إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال. وتهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لـ3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

قنوات جديدة

وتركز اقتصادية دبي على تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» من خلال الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم، وفتح قنوات جديدة مثل منافذ البيع الرئيسية وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح. كما تم التعاون أيضاً مع شركة «هوت ديسك» لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» لاستخدام تطبيق Hotdesk الذي يوفر مساحات عمل مرنة لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني في إمارة دبي وحجزها بالساعة، أو باليوم، أو بالشهر، أو من خلال الموقع www.hotdesk-app.com.

تسهيلات مصرفية

ويتم تقديم تسهيلات مصرفية لحاملي رخصة تاجر وذلك بالتعاون مع خمسة بنوك وهي: بنك دبي التجاري، بنك المشرق، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي. وتضم مميزات الحصول على الرخصة: إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

نون محلي

تعاونت اقتصادية دبي مع «نون»، منصة التسوق الرائدة محلياً، لدعم أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب المواطنين لعرض منتجاتهم على «نون محلي» التابعة لنون لتسهيل الوصول لأكبر عدد من العملاء؛ كما تم التعاون مع «طلبات» لإتاحة الفرصة لعرض وبيع المنتجات الغذائية من خلال تطبيق «طلبات»؛ والتعاون مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي رخصة تاجر؛ والتعاون مع «أكشاك»، ليتمكن التجار من عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

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