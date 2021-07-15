«مفاجآت الصيف» تسعد العائلات بفعاليات ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

تقدم مراكز التسوق في المدينة خلال مفاجآت صيف دبي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة المصممة لترفيه سكان المدينة وزوارها، وخصوصاً العائلات.

وتعد مفاجآت الصيف الوقت المثالي لزيارة مراكز ووجهات التسوق الكبرى في دبي، للاستفادة من العروض الترويجية المميزة وفعاليات الترفيه العائلي الرائعة يومياً.

وتقام مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 سبتمبر.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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