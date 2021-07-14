10000 درهم جائزة مدهش الكبرى يومياً للمتسوقين

المصدر: دبي - البيان

يساهم مدهش ودانة، الشخصيتان المفضلتان لدى الجميع في دبي، على نشر أجواء البهجة والمرح بين سكان وزوار المدينة خلال الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، وذلك من خلال تقديم جوائز نقدية في إطار سحب جائزة مدهش الكبرى.

ويهدف سحب جائزة مدهش الكبرى، والذي يُقام للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي، إلى مكافأة العملاء من سعداء الحظ الذين ينفقون 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول على نخلة جميرا بمبلغ 10000 درهم يومياً. ويقام السحب في ابن بطوطة مول أيام 5 و26 يوليو و11 أغسطس، وفي نخيل مول أيام 2 و27 يوليو و16 أغسطس.

ويقام السحب بالشراكة مع نخيل ويستمر حتى 7 أغسطس، حيث يدخل المتسوقون فيه تلقائياً بعد مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء. ويعد سحب جائزة مدهش الكبرى جزءاً من مجموعة جوائز إجمالية ضخمة تبلغ قيمتها 12.5 مليون درهم تُقدم للفائزين خلال مفاجآت صيف دبي التي تستمر لمدة 10 أسابيع.

وسيظهر مدهش ودانة في عدد من أكبر مراكز التسوق على مستوى المدينة خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين التقاط الصور مع الشخصيتين اللتين تعملان على نشر أجواء المرح في الوجهات التالية من الساعة 3 عصراً وحتى 8 مساءً:

• سيتي سنتر مردف، 12 و22 يوليو و9 أغسطس

• سيركل مول، 13 يوليو و2 أغسطس

• سيتي سنتر ديرة، 14 يوليو و3 و10 أغسطس

• سيتي ووك، 21 و23 يوليو و5 أغسطس

• الخوانيج ووك، 20 و22 يوليو و15 أغسطس

• ابن بطوطة مول، 26 يوليو و11 أغسطس

• ذا فيو في نخيل مول، 27 يوليو و16 أغسطس

• ذا أوتلت فيليدج، 28 يوليو و17 أغسطس

• مول الإمارات، 25 يوليو و4 أغسطس

• دبي فستيفال سيتي مول 18 و25 أغسطس

ويستقبل عالم مدهش الأطفال الصغار واليافعين لاستكشاف مجموعة مذهلة من التجارب المناسبة للعائلات والألعاب الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي. ويستوحي عالم مدهش أجواءه من قرية مدهش، ويقام في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي حتى 28 أغسطس. ويفتح عالم مدهش أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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