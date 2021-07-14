فعاليات ترفيه حصرية للعائلات خلال مفاجآت صيف دبي

تعد مفاجآت صيف دبي الوقت المثالي لزيارة مراكز ووجهات التسوق الكبرى في المدينة للاستفادة من العروض الترويجية المميزة وفعاليات الترفيه العائلي الرائعة يومياً.

وتقدم مراكز التسوق في المدينة خلال مفاجآت صيف دبي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة المصممة للترفيه لسكان المدينة وزوارها.

وتقام مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 سبتمبر. وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

فستيفال سيتي

وينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب المرحة، علاوة على ملعب حفرة رملية ليستمتع بها الأطفال. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم في سحب للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 20,000 درهم، علما بأن السحوبات ستُقام كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أيضاً ربح جوائز فورية من خلال المشاركة في مجموعة من الألعاب الترفيهية في فعالية الشاطئ.

ابن بطوطة مول

ويستضيف ابن بطوطة مول شخصيتي توم وجيري المحبوبتين في إطار تجربة توم آند جيري تشيز تاون حتى 30 يوليو. وتشمل الفعالية التي تُقام للمرة الأولى في دبي مجموعة من الألعاب والأنشطة الرائعة، بالإضافة إلى ظهور خاص لشخصيتي توم وجيري المحبوبتين اللتين تلتقيان بالجماهير وجهاً لوجه.

ويمكن للزوار استكشاف تطور شخصيتي توم وجيري على مدى السنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والرسوم المتحركة المعروضة. ويستضيف مركز التسوق أيضاً عرض سكاي آند روز الرائع من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

سيتي سنتر مردف

وتستمر متعة الرسوم المتحركة خلال مفاجآت صيف دبي مع تجربة سبيس جام في سيتي سنتر مردف، والتي تُقام للمرة الأولى في المنطقة وتقدم للزوار فرصة المشاركة في الألعاب والأنشطة الممتعة، بالإضافة إلى لقاء وتحية شخصيات سبيس جام ولوني تيونز، والاستمتاع بالموسيقى من خلال عرض الدي جي المباشر، ومشاهدة عرض كرة السلة البهلواني الرائع. وتُقام تجربة سبيس جام من 15 وحتى 24 يوليو.

ويدعو المخيم الرياضي الصيفي السنوي في سيتي سنتر مردف سكان دبي وزوارها مع الأطفال للمشاركة في مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة الرياضية الرائعة. ويضم المخيم الذي يستمر حتى 26 أغسطس، مجموعة متنوعة من الرياضات تشمل كرة القدم وكرة السلة والتنس والكرة الخادعة ورياضات أخرى لمساعدة الأطفال في التغلب على الملل خلال العطلة المدرسية.

مول الإمارات

ويستضيف مول الإمارات عرض كوكو ميلون الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار حول العالم من 29 يوليو وحتى 7 أغسطس. حيث تم تصميم عرض كوكو ميلون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، للترفيه عن الأطفال فيما يستمتع الآباء والأمهات باستكشاف العروض الترويجية المتميزة التي تقدمها مفاجآت صيف دبي.

وتقدم عروض كوكو ميلون، التي حظيت بأكثر من 100 مليار مشاهدة حول العالم، مزيجاً رائعاً من الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال، ما يجعلها واحدة من أشهر قنوات الترفيه للأطفال، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكثر القنوات مشاهدة على منصة يوتيوب.

ويمكن لعشاق السيارات ومحبي التكنولوجيا زيارة مول الإمارات أيضاً للاستمتاع بعرض السيارات الكهربائية خلال مفاجآت صيف دبي، والذي يقام بالتعاون مع Evlab ويستمر حتى 17 يوليو. وسيتم عرض مجموعة من السيارات الكهربائية في منطقة سنترال غاليريا بمول الإمارات. ويمكن للزوار الحصول على تجربة قيادة للسيارات الكهربائية داخل منطقة البرشاء.

الخوانيج ووك

ويستضيف الخوانيج ووك فعالية متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة، والتي تعد الوجهة المثالية للعائلات والأطفال من جميع الأعمار. وتشمل الفعالية حل الألغاز وقفز الحواجز، وسيواجه كل من يدخل المتاهة تحدياً للعثور على أفضل طريق إلى تمثالي مدهش ودانة، حيث يمكنهم التقاط الصور مع شخصيتي مفاجآت صيف دبي المبهجتين. ويمكن للعائلات زيارة متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة يومياً من 18 يوليو وحتى 18 أغسطس.

سيتي ووك

يستضيف سيتي ووك مع بداية مفاجآت صيف دبي شخصيات السنافر. وستتحول ساحة سيتي ووك حتى يوم 17 يوليو إلى أرض العجائب على طراز السنافر مع الكثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة.

ويمكن لعشاق فيلم الرسوم المتحركة هوتيل ترانسيلفانيا لقاء عدد من شخصيات الفيلم مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي أيام الجمعة والسبت من 29 يوليو إلى 28 أغسطس. وتشمل فعالية هوتيل ترانسيلفانيا أيضاً مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال الصغار للاستمتاع بها في سيتي ووك كل يوم.

وتقدم مراكز التسوق في المدينة مجموعة من العروض الفنية المباشرة للترفيه عن الزوار خلال مفاجآت صيف دبي. ويشمل ذلك عرض عازف الساكسفون في سيتي ووك من 26 وحتى 28 يوليو ومن 2 وحتى 4 أغسطس ومن 16 وحتى 18 أغسطس ومن 23 وحتى 25 أغسطس ومن 30 أغسطس وحتى 4 سبتمبر. وسيقام عرض عازف الساكسفون أيضاً في لا مير من 19 وحتى 21 يوليو.

ويستضيف سيركل مول عرض عازف آلة الهاند بان من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، كما يقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض السيرك الكوميدي من 16 وحتى 18 يوليو، ويستضيف سيتي سنتر ديرة عرض موسيقي المرآة من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر.

ويقدم ابن بطوطة مول عرض كريستالايز من 2 وحتى 4 أغسطس، في ما يقام عرض نويمي بيركشن في لا مير من 2 وحتى 4 أغسطس، ويستضيف مول الإمارات عرض زازا تشيلو من 22 وحتى 24 يوليو، كما تقدم لا مير عرض لاب تاب أكوستيك من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر. ويستضيف نخيل مول عرض كانديفلوس بيلز من 26 وحتى 28 أغسطس وعرض روز آند سكاي من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

ميركاتو

ويقدم ميركاتو مول مجموعة رائعة من فعاليات الترفيه العائلي المباشرة خلال مفاجآت صيف دبي، والتي تشمل عروض السيرك الإيطالي والأفريقي والمجري التي ستسعد الجمهور من خلال الألعاب البهلوانية والعروض السحرية. ويستضيف مركز التسوق أيضاً مجموعة من العروض المتجولة طوال مفاجآت صيف دبي.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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