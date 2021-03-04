اقتصادية أم القيوين تخالف 117 منشأة و20 شخصا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، خلال 5 أيام، 117 منشأة، ونبهت على 30 منشأة، إضافة إلى مخالفة 20 شخصاً من مرتادي المنشآت الاقتصادية، مع إغلاق منشأة واحدة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من كوفيد 19.

وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية، عبر الرقم الساخن 0529924582، كما كثفت الدائرة من حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، للوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي نادت بها جهات الاختصاص ذات الصلة بكوفيد 19، كما وضعت خطة لتعزيز الرقابة على الأسواق المغلقة والمفتوحة، بالتعاون مع فريق التدقيق والمتابعة بالدائرة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين.

اعتماد

واعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين، خلال الفترة الماضية، إجراءات وتدابير احترازية جديدة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والتي تتعلق بنسب الحضور لمختلف المناسبات، إضافة إلى مراكز التسوق ودور السينما والفعاليات في القاعات المغلقة، إضافة إلى نسبة الحضور في المطاعم، وعقد القران والمناسبات العائلية وخلافها.

كما أكد فريق الطوارئ، أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة المعلن عنها، ولعل أبرز الإجراءات الاحترازية التي حددها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين، نسبة 70% لحضور الفعاليات في الشواطئ والحدائق العامة، و60% لمراكز التسوق، 50% لمركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية.

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